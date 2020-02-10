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10 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)

Мандаты переданы однопартийцам

Опубликован 10 февраля 2020 г.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы от КПРФ М.Ю. Авдеева Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодательством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка КПРФ Иванюженкову Борису Викторовичу (региональная группа N 27 "Московская область", N 6).

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" О.А. Николаева Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодательством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка "Справедливой России" Молякову Игорю Юрьевичу (региональная группа N 10 "Республика Марий Эл, Чувашская Республика - Чувашия, Ульяновская область", N 4).

Кроме того, принято решение зарегистрировать депутатов Госдумы Б.В. Иванюженкова и И.Ю. Молякова, а также выдать им удостоверения об избрании.