Мандаты переданы однопартийцам

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы от КПРФ М.Ю. Авдеева Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодательством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка КПРФ Иванюженкову Борису Викторовичу (региональная группа N 27 "Московская область", N 6).

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Госдумы от партии "Справедливая Россия" О.А. Николаева Центральная избирательная комиссия в соответствии с действующим законодательством постановила передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы из федерального списка "Справедливой России" Молякову Игорю Юрьевичу (региональная группа N 10 "Республика Марий Эл, Чувашская Республика - Чувашия, Ульяновская область", N 4).

Кроме того, принято решение зарегистрировать депутатов Госдумы Б.В. Иванюженкова и И.Ю. Молякова, а также выдать им удостоверения об избрании.