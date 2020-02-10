Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 7-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О центральном депозитарии""

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2018, N 17, ст. 2429; N 53, ст. 8440; 2019, N 49, ст. 6953; Российская газета, 2019, 31 декабря) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 5 дополнить словами "по согласованию с федеральным антимонопольным органом";

2) часть 2 статьи 9 дополнить словами ", при этом внутренний документ, предусмотренный пунктом 10 части 1 настоящей статьи, вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его утверждения решением совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария";

3) пункт 4 статьи 32 после слова "устанавливает" дополнить словами "по согласованию с федеральным антимонопольным органом".

Президент Российской Федерации В. Путин