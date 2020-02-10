До конца 2021 года в электронную форму переведут еще 47 госуслуг

До конца следующего года правительство переведет на электронный режим оформление разрешительных документов по 47 наиболее востребованным гражданами и бизнесом госуслугам. По некоторым сроки будут сокращены до одного рабочего дня и даже считанных минут.

План мероприятий по переходу до 2021 года на исполнение первоочередных государственных функций по выдаче разрешений в электронном виде премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе. "Это касается 47 видов таких документов, в том числе регистрации мотоциклов, автомобилей и прицепов к ним, учета дронов, приема уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности, блока разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, лицензий для частных детективов и ЧОПов, аккредитаций медицинских и фармацевтических специалистов", - сообщил он в понедельник в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

- Мы рассчитываем серьезно сократить сроки получения разрешений, по ряду позиций - в два-три раза, а где-то - и до одного рабочего дня, - добавил глава правительства. - Информация о выдаче будет заноситься в электронные реестры, размещенные в интернете, что, на мой взгляд, упростит проверку достоверности разрешений, сроков их действия и статуса.

Зарегистрировать в реестре сертификат соответствия средства связи можно будет, как заявлено в плане, всего за 30 минут.