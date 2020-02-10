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10.02.2020 08:49
Рубрика: В мире

Двое россиян погибли при столкновении катеров в Таиланде

Текст: Александр Гусаров

Серьезная авария с участием двух скоростных судов с туристами на борту произошла утром 10 февраля в море у острова Пхукет в Таиланде, популярном курорте среди россиян. На распространенных видео и фотографиях инцидента видно, как два катера на высокой скорости сталкиваются лоб в лоб.

Фото: AP Photo/Sakchai Lalitkanjanakul
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Как сообщает РИА Новости ссылкой на консульских работников посольства РФ в Таиланде, во время происшествия пострадали не менее 20 российских граждан, двое детей погибли. В настоящее время пострадавшим оказывается первая помощь, на месте ЧП работают спасатели.

Отмечается, что один из катеров принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением. В настоящее время пострадавшим оказывают первую помощь в больнице Пхукета.

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