Эксперты посчитали, во сколько обойдется стать фермером в России

Молочное животноводство, мясное скотоводство и выращивание зерновых и масличных культур - наиболее рентабельные отрасли для ведения фермерского хозяйства, посчитали эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Рентабельность крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) по EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) высока по всем категориям. Но по производству молока она составляет - 35%, растениеводству - 31% и мясному скотоводству - 29%.

Для сравнения, в целом рентабельность растениеводства по всем типам хозяйствующих субъектов ниже, чем в КФХ, и составляет 23%, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. В производстве яиц и мяса птицы рентабельность фермерских хозяйств оказалась равной - по 17%.

По данным экспертов банка, средний оборот фермерского хозяйства, занимающегося производством молока, составляет около 15 миллионов рублей. Это позволяет содержать стадо с поголовьем численностью 100 дойных коров. Для запуска такой фермы требуется около 50 миллионов рублей инвестиций, посчитали в банке.

Для производства зерновых культур и семян подсолнечника среднее КФХ засеивает участок земли площадью 400 гектаров. В таком случае запуск хозяйства обходится в среднем в 20 миллионов рублей. Оборот достигает в среднем 12 миллионов рублей.

При этом в производстве семян подсолнечника в России доля КФХ оставляет 33%, отмечают эксперты, проанализировав статистику Росстата и финансовую отчетность КФХ - клиентов банка.

"Фактически каждая третья бутылка масла содержит в себе плоды труда многочисленных представителей малого бизнеса. В объеме зерновых и зернобобовых (пшеница, рожь, гречиха, рис, горох и т.д.) доля КФХ 29%. Значительна доля фермеров и в производстве других продуктов растениеводства: овощей - 19%, картофеля - 13%, сахарной свеклы - 11%", - рассказал замруководителя центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

В животноводстве участие КФХ пока скромнее. На весь скот и птицу приходится 3%. При этом с большим отрывом выделяется разведение овец и коз - почти четверть (23%) всей продукции АПК в этом сегменте. В производстве меда фермеры довольствуются пока что 4%.