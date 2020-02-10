Экспорт продуктов российской нефтехимии должен вырасти к 2024 году

Более чем в полтора раза должен вырасти экспорт продуктов российской нефтехимии к 2024 году. Такие планы заявлены в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" - с 22,4 млрд в 2019 году до 37 млрд долларов в 2024-м.

В "дорожной карте" нацпроекта указано, что размер мирового химического рынка оценивается сейчас примерно в 4,5 трлн долларов, а к 2030 году ожидается его почти двукратное расширение. При этом "один рубль валового внутреннего продукта в нефтегазохимии создает дополнительно 1,9 рубля валового внутреннего продукта в экономике (за счет развития перерабатывающих и потребляющих синтетическую продукцию отраслей, а также смежных отраслей - инжиниринга, машиностроения и других)", сказано в документе.

Для большинства далеких от отрасли людей нефтегазохимия ассоциируется с производством автомобильного топлива и яда против насекомых, в лучшем случае, дезодорантов и освежителей воздуха.

"Корректно называть нефте- и газохимию различными технологическими областями внутри сектора нефтехимии, такая трактовка принята во всем мире. Различие заключается исключительно в сырье и технологических процессах", - объяснил замглавы Центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Дмитрий Касаткин.

Конечным продуктом нефтегазохимии являются разнообразные виды пластмассы, синтетические каучуки и смолы, химические волокна, в том числе применяемые для производства одежды, моющие средства, поверхностно-активные вещества и прочее. Фактически сейчас ни одна сфера легкой или тяжелой промышленности не может существовать без нефтехимии. На ее долю приходится от 5 до 10%, а иногда и выше, в экономике стран всего мира.

При этом в России существует некоторый перекос в сторону нефтехимии, которая развита значительно больше газохимии. В первую очередь, благодаря производству моторного топлива. В нашей стране газохимия только набирает обороты, причем пока на переработку поступает всего около 12% добываемого газа. Для сравнения, в США этот показатель равняется 70%, чему во многом способствовало снижение цен на природный газ и так называемая сланцевая революция.

"Наибольшее развитие в России получила нефтехимия, этому направлению уже несколько десятилетий. Объясняется это тем, что добычей и переработкой нефти у нас начали заниматься раньше, чем газом. Раньше были созданы технологии ее превращения в разные продукты, они быстрее нашли применение в экономике", - рассказал ведущий эксперт "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. Он пояснил, что газ традиционно воспринимался как энергоноситель. Его сжигали для получения электроэнергии и тепла, а как источник ценного сырья для получения разных продуктов стали рассматривать позже нефти. Кроме того, технологий превращения нефти в продукты больше, они хорошо известны и давно отработаны. "Наиболее распространенная технология переработки газа в синтез-газ требует значительных затрат, большого количества тепла, что, конечно, ограничивает его применение, способствует тому, что газ предпочитают сжигать", - отметил Баранов.

Сейчас популярно мнение, что газохимию нужно выделить в отдельный сегмент учета и регулирования, как отдельный сектор промышленности, но с этим согласны далеко не все. "С одной стороны, разница в технологическом процессе сказывается на себестоимости аналогичной конечной продукции. Для устойчивого развития целесообразно раздельное регулирование, но оно может привести к техническим спекуляциям на статусе комбинированных перерабатывающих производств", - считает руководитель проектного офиса по работе с ключевыми клиентами и рынками "Делойт", СНГ Камилла Жалилова. По ее мнению, несмотря на то что газоперерабатывающая промышленность в последнее время развивается более бурными темпами по сравнению с "классической" нефтехимией, необходимости в разделении этих сегментов пока нет.