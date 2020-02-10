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10.02.2020 20:37
Рубрика: Происшествия

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Лишь 5 процентов осужденных едут по этапу дольше суток
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Время долгих этапов ушло в прошлое: подавляющее большинство осужденных едет к месту отбытия наказания меньше суток. Как сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний, на самом продолжительном по времени движения железнодорожном маршруте конвоирования специальный вагон находится в пути немногим более 5 суток.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Причем из них 3 суток конвоируемые лица временно содержатся в следственных изоляторах на станциях перецепки спецвагона, где им создаются соответствующие коммунально-бытовые условия и где они могут получить квалифицированную медицинскую помощь", рассказывают в тюремном ведомстве. Но подавляющее большинство арестантов проводит в пути меньше суток.

ФСИН: Россия опустилась на двадцатое место по доле заключенных

"Время нахождения в пути при перемещении в пределах одного или соседних субъектов России составляет менее суток, - пояснили в ведомстве. - Доля конвоируемых лиц, перемещаемых в спецвагонах более 24 часов, от общего количества конвоируемых железнодорожным транспортом, составляет около 5 процентов. Предельный срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах составляет не более 20 суток".

Такие данные приводятся в справочных материалах, подготовленных Федеральной службой исполнения наказаний для заключенных и их родственников. Ведомство провело презентацию двух брошюр: "Права и обязанности лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах" и "Права и обязанности осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях".

Первая разъясняет правила тем, кто арестован и находится в СИЗО, вторая - осужденным, отбывающим наказание в колониях. Нормы для тех и других различаются. Например, один из первых вопросов: почему в СИЗО у арестованных изымают шнурки и ремни?

ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения

"Правилами СИЗО установлен Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету, - говорится в брошюре. - Предметы и вещи, не предусмотренные Перечнем, являются запрещенными. Согласно положениям Перечня подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе одежду без поясных ремней, подтяжек и галстуков, обувь без супинаторов, шнурков и металлических набоек".

Зато в колониях шнурки и брючные ремни не входят в перечень запрещенных вещей. Но если заключенного отправляют в штрафной изолятор за нарушение режима, шнурки и брючный ремень у него заберут.

Самый долгий маршрут для осужденных по этапу на поезде лишь немного превышает пять суток

Тираж поступит в каждое учреждение уголовно-исполнительной системы, а электронная версия брошюр уже доступна на сайте ведомства. Она будет постоянно обновляться. В проекте принимает участие и общероссийская организация "Офицеры России".

- Работа, проделанная ФСИН России в содружестве с "Офицерами России", призвана помочь человеку ресоциализироваться, подготовиться к выходу на свободу, - сказал первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый. - Речь идет не только о повышении его правовой грамотности и помощи родственникам осужденных, но и о гуманитарной составляющей деятельности службы.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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