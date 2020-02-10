Победой московского "Спартака" завершился футбольный турнир в Катаре, в котором помимо "красно-белых" принимали участие московский "Локомотив", "Ростов" и сербский клуб "Партизан".

Оценивать итоги этих соревнований с точки зрения качества показанного футбола смысла не имеет. Российские клубы готовятся к возобновлению чемпионата РПЛ, первые матчи которого намечены на самый конец февраля - начало марта. Главным в Катаре стало получение игровой практики. Уровень соперников в матчах в Дохе весьма серьезный. Как признавались тренеры и футболисты, играть против этих команд более полезно, чем встречаться с малоизвестными клубами из чемпионатов, находящихся на задворках футбольной Европы.

Ставший победителем турнира "Спартак" в основное время обыграл "Ростов" - 2:1 и "Партизан" - 3:2, а также в серии пенальти проиграл "Локомотиву" - 1:1 (2:4). Главный тренер команды Доменико Тедеско в каждом матче старался использовать максимальное количество футболистов. Очевидно, что проблем в готовности еще предостаточно, особенно учитывая тот факт, что на первом сборе команда работала над набором физических кондиций и лишь в Катаре провела первые матчи в новом году. До встречи с "Динамо" в РПЛ у "красно-белых" еще остается время на исправление ошибок. Тем более что весной команде нужно будет набирать очки и подниматься вверх с десятой позиции. Успел проявить себя новичок - нападающий Александр Соболев. За два тайма, проведенных за "Спартак", он отметился одним забитым мячом.

Новичок "Спартака" Александр Соболев отметился одним забитым мячом

Занявший второе место в Катаре "Локомотив" все три матча в основное время завершил вничью - с "Партизаном" (1:1), со "Спартаком" (1:1) и "Ростовом" (3:3). Команде Юрия Семина еще предстоит найти замену уехавшему в испанскую "Сельту" нападающему Федору Смолову. В клубе рассматривают довольно большое количество кандидатов, и к закрытию трансферного окна в России клуб рассчитывает закрыть эту позицию.

"Ростов" занял третье место, добившись одной победы в основное время - над "Партизаном" (3:1). Но как признался главный тренер команды Валерий Карпин - результат не главное. Недавно отметивший 51-й день рождения наставник ростовчан рассматривал различные сочетания и варианты игры команды. Одним он точно может быть доволен - отлученный до весны от футбола Павел Мамаев показал, что может принести своей новой команде немало пользы.