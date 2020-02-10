Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым в Мюнхене

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в конце этой недели планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Мюнхене на международной конференции по безопасности. Об этом глава японского внешнеполитического ведомства заявил в ходе пресс-конференции.

"Рассчитываю углубить диалог (по заключения мирного договора - прим. "РГ")", - отметил Мотэги, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

В настоящее время прорабатывается вопрос организации встреч руководителя МИД Японии с госсекретарем США Майком Помпео, министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и главой иранского дипломатического ведомства Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как отмечают журналисты, Тосимицу Мотэги со своими партнерами из США и Республики Корея намерен обменяться мнениями по тематике КНДР. Кроме того, японский министр с учетом распространения в мире коронавируса 2019-nCoV собирается обсудить со своими партнерами принятие мер по противодействию заболеванию.