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09.02.2020 21:20
Рубрика: В мире

Под номером два

Глава Украины поставил в неловкое положение руководство Италии
Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Итальянское турне президента Украины Владимира Зеленского, судя по сообщениям СМИ, достигло своей главной цели - ему удалось рассмешить Папу Римского Франциска. А заодно Зеленский сумел позабавить и мировую общественность. Преисполненный радостью от встречи в Ватикане, украинский лидер поспешил объявить, что понтифик назвал его президентом мира. "Вот такой у меня сейчас имидж в Европе", - заявил Зеленский, не уточнив, что он всего лишь "президент мира N2", поскольку первое место с тем же "титулом" до сих пор занимает его предшественник Петр Порошенко.

В пресс-службе украинского президента пояснили, что Зеленский обратился к главе католической церкви с просьбой о содействии в освобождении "пленных украинцев", а также пригласил понтифика посетить Украину с визитом. Причем не только Киев, но и Донбасс. "Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сообщил Зеленский свою версию переговоров с Папой Римским. Интересно, что пресс-служба Ватикана в официальном коммюнике вообще обошла стороной этот вопрос. Но подчеркнула, что в ходе встречи Святой престол выразил надежду на то, что "все вовлеченные стороны (в том числе Киев. - Прим. "РГ") продемонстрируют приверженность и последовательность в диалоге, а также максимальную чувствительность к потребностям населения, в первую очередь среди жертв насилия".

Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

Накануне встречи с понтификом Зеленского принял премьер Италии Джузеппе Конте. В качестве требований к Риму глава Украины озвучил немедленное закрытие офисов ДНР и ЛНР в Итальянской Республике, а также освобождение бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива, отбывающего тюремный срок в Италии. В прошлом году суд присяжных города Павия приговорил украинца к 24 годам заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика из России Андрея Миронова, совершенное в мае 2014-го в Донбассе. Аналогичные "просьбы" выслушал на встрече с Зеленским и президент Италии Серджо Маттарелла. При этом глава Незалежной поставил руководителей европейской страны в неловкое положение, забыв о принципе разделения властей и независимости итальянской судебной системы. Итоги поездки Зеленского так и останутся тайной для общественности Италии. Его встреча с Конте закончилась без традиционной для таких случаев пресс-конференции, а ведущие итальянские медиа фактически обошли вниманием украинский визит.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Италия Папа Римский Франциск

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