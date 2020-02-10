Группа российских эпидемиологов вернулась из Китая: совместно с зарубежными коллегами оценивали, насколько угрожает миру новый коронавирус, обсуждали возможности лечения заразившихся. А еще - наши привезли в Китай российскую тест-систему для диагностики нового вируса и проверили ее практически в "боевых" условиях. "Тест-система показала безусловную эффективность", - сообщила вчера глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Китайские коллеги взяли нашу тест-систему, самостоятельно протестировали ее и получили доказательства ее безусловной высокой эффективности", - отметила Попова. Кроме того, большой плюс нашей тест-системы по сравнению с остальными, разработанными за рубежом, - простота использования. "Температура хранения российской тест-системы +4 градуса, всех остальных -20. Возможность более спокойно и легко использовать нашу тест-систему - это ее бесспорное преимущество", - сказала Попова, подчеркнув, что сотрудничество с китайской стороной будет продолжаться.

Между тем, пока все уже месяц напряженно следят за тревожными сводками из Китая, к нам незаметно подкрался "обычный" грипп. Обычный, потому, что приходит каждый год. Но инфекция, если говорить о последствиях, ничуть не менее (а может, и более) опасная по сравнению с коронавирусом. Во всяком случае, в США, по сообщениям североамериканских СМИ, уже давно не видели столь тяжелой эпидемии: с начала сезона гриппом заразились уже более 22 миллионов человек, зарегистрировано 12 тысяч смертей от его осложнений. Не исходит ли угроза для нас и с той стороны?

Анна Попова: Российская тест-система показала безусловнуюэффективность. Фото: РИА Новости

"Ситуация с гриппом в США непростая. И в Европе в некоторых странах - тоже серьезная, - ответила Анна Попова на вопрос "РГ". - По данным мониторинга Всемирной организации здравоохранения, и на Американском континенте, и в Европе циркулируют одинаковые вирусы гриппа. Те же штаммы мы выявляем сегодня и в России. При этом важно, что выявляемые штаммы гриппа совпадают с теми, которые были заложены в вакцину этого года. Расхождений, разночтений нет". Так что достаточно спокойную пока ситуацию с заболеваемостью гриппом в нашей стране Главный санитарный врач объяснила высоким уровнем вакцинации: как известно, перед наступлением нынешнего эпидемиологического сезона сделали прививки от гриппа более 70 миллионов россиян.

Тем не менее эпидемиологический порог по гриппу превышен уже в 23 регионах. И во многих из них местные власти закрывают на карантин классы в школах и группы в детсадах. "Введение карантина и ограничение мероприятий в отдельных классах, в детских садах - это необходимо и правильно, - пояснила Анна Попова. - Так мы прерываем распространение гриппа и респираторных инфекций. Мы используем этот способ много лет, он эффективен". Дети контактируют очень тесно, и если кто-то в школе или детском саду заболевает - высок риск, что инфекция выплеснется в семьи, и вслед за детьми заболеют взрослые и старшее поколение. Впрочем, сейчас ситуация намного лучше, чем в эти же сроки год назад. Поэтому, по словам Поповой, пока нет необходимости ограничивать проведение массовых мероприятий.

Что касается коронавируса, при продолжающемся (хотя и более медленными темпами) росте числа заболевших в Китае в России ситуация остается стабильной и спокойной. Там число инфицированных уже перевалило за 30 тысяч, а количество смертей - за 900, и глава ВОЗ заявил вчера, что это может быть "только верхушкой айсберга". Но беспрецедентные меры изоляции, принятые и китайскими властями, и эпидслужбами других стран, включая и Россию, пока работают: за пределами Китая случаев заболевания немного.

В США от осложнений после гриппа умерли 12 тысяч человек. Фото: EPA

В России с 31 декабря 2019 года обследованы на предмет инфицирования 769 человек, из них у 97 оказался сезонный грипп, а еще у 121 - респираторные заболевания, вызванные вирусами негриппозной этиологии, - сообщила глава Роспотребнадзора. Как известно, тестирование подтвердило коронавирус у двоих граждан Китая. Но их быстро изолировали, и "утечки" инфекции удалось избежать. Сейчас и мужчина в Чите, и студентка в Тюмени чувствуют себя вполне здоровыми. "Они должны пройти дополнительное двойное тестирование, и если в обоих случаях результат будет отрицательным, - их выпишут из стационара", - сказала Попова.

У эвакуированных из Китая неделя карантина позади, осталось потерпеть еще неделю. И - домой

Спокойно проходит карантин и группа россиян и граждан из соседних с Россией стран, которых неделю назад вывезли из Уханя. Все здоровы. Вирус ни у кого не обнаружен. Неделя карантина позади - осталось потерпеть еще неделю. И - домой.