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10.02.2020 23:51
Рубрика: Спорт

Час звездных тренеров

Клубы наставников команд-участниц предстоящего гала-матча Единой лиги одержали трудовые победы в прошедшем туре
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
Очередной тур регулярного чемпионата Единой лиги словно под заказ завершался начавшимися одновременно двумя матчами, в которых хозяев площадки возглавляют наставники, выбранные тренерами команд-участниц предстоящего 16 февраля в Москве "Матча Всех Звезд".

Рулевой лидера чемпионата подмосковных "Химок" олимпийский чемпион Сеула-1988 Римас Куртинайтис поведет в бой "Звезд Мира", командор краснодарского "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин будет противостоять своему коллеге по цеху в качестве тренера "Звезд России".

У Девина Букера из "Химок" лавры лучшего бомбардира победного матча против БК "Нижний Новгород". Игрок принес команде хозяев 27 (!) очков. Фото: VTB League

"Химки", в отличие от "Локо", сейчас продолжают сражаться сразу на двух фронтах. Команда ведет отчаянную борьбу за плей-офф Евролиги, а в Единой лиге старается удержать лидерство, чтобы в итоге получить первый номер посева в сетке плей-офф. Вчера химчане провели труднейший матч с участником Лиги чемпионов ФИБА (это объективно третий по значимости континентальный клубный турнир) БК "Нижний Новгород" и в итоге взяли верх - 98:94.

Здесь все решилось в последние пять минут основного времени. Ключевым можно считать дальнее попадание капитана "Химок" Сергея Мони. Главные снайперы победителей Девин Букер и Алексей Швед на двоих набрал 53 (27 + 24) очка.

В параллельном матче "Локомотив-Кубань" взял верх над питерским "Зенитом" - 78:70.

Статистика матчей команды с берегов Невы показывает, что подопечные испанского специалиста Жоана Пласы, как это ни парадоксально, гораздо лучше выступают в гостях, нежели на своей комфортной домашней арене.

Вчера всю первую половину матча в Краснодаре эта неординарная тенденция подтверждалась - гости лидировали. На большой перерыв соперники ушли при счете 43:36 в пользу "Зенита".

8 побед подряд одержал краснодарский "Локомотив-Кубань" с того момента, как в декабре в команду пришел новый главный тренер - Евгений Пашутин. Правда, ранее он уже работал в кубанском клубе

Во время отдыха Пашутин провел с командой мощную работу - подсказывал ошибки, настраивал баскетболистов на перелом хода игры, менял тактические схемы. И, как результат, третья четверть была выиграна железнодорожниками с разницей в 13 очков. То есть кубанцы и догнали соперника, и даже вышли вперед. В заключительной десятиминутке хозяева продолжали контролировать ход встречи и одержали заслуженную победу. Таким образом, с момента прихода Евгения Пашутина в "Локомотив-Кубань" в начале декабря прошлого года краснодарцы выиграли все восемь проведенных в Единой лиге матчей.

Фото: www.euroleague.net
"Химки" победили "Црвену Звезду" в баскетбольной Евролиге

Лучшими бомбардирами у южан стали Джонни О Брайант (20 очков), пришедший в клуб по ходу сезона форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас (20) и самый ценный игрок (MVP) Единой лиги в январе Алан Уильямс (16). Что касается "Зенита", то питерская команда отвалилась аж на 11-е место из 13 участников и рискует остаться вне плей-офф.

Результаты остальных матчей тура: УНИКС (Казань) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 85:71, "Зелена-Гура" (Польша) - "Автодор" (Саратов) - 98:91, "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - ЦСКА - 72:95, "Енисей" (Красноярск) - "Калев" (Таллин, Эстония) - 86:73.

Положение лидеров в чемпионате такое: "Химки" - 16 побед - 1 поражение, "Локомотив-Кубань" и ЦСКА - по 13-4, УНИКС (Казань) - 10-6. У остальных девяти команд отрицательный баланс выигрышей и неудач, в зоне плей-офф находятся "Енисей", "Калев", "Парма" и "Зелена-Гура".

Между тем

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение, которое имеет прямое отношение к выступлению мужской сборной России на турнире мировой олимпийской квалификации в хорватском Сплите 23-28 июня.

Одним из наших соперников в подгруппе должна быть Мексика. Но в понедельник ФИБА объявила о временном приостановлении членства в организации Мексиканской федерации баскетбола. Причина чисто процедурная - отсутствие регистрации утвержденного устава в соответствующих органах. Центральное Бюро ФИБА вернется к рассмотрению этой ситуации на своем заседании в конце марта. Не исключается вариант, что в олимпийском отборе в итоге Мексику заменит сборная какой-то другой страны.

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