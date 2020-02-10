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10.02.2020 12:27
Рубрика: В мире

Япония направит пятый чартер за своими гражданами в Ухань

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японское правительство готовится направить пятый чартерный рейс в китайский город Ухань для эвакуации своих граждан из опасного населенного пункта, где бушует коронавирус 2019-nCoV. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Фото: Александр Ленин/РГ
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Ожидается, что самолет заберет японцев на родину в конце недели, передает телерадиокомпания NHK. В настоящее время японские дипломаты прорабатывают решение указанного вопроса.

На данный момент японские власти четырьмя рейсами вывезли из китайской провинции Хубэй в общей сложности 763 человека, среди которых, помимо граждан Японии, члены их семей с паспортами КНР.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса 2019-nCoV

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