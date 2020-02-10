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10.02.2020 20:57
Рубрика: Общество

Стало известно, во что играли викинги 1200 лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: DigVentures, Durham University Фото: DigVentures, Durham University
Фото: DigVentures, Durham University

В Великобритании археологи обнаружили редкий стеклянный артефакт возрастом около 1200 лет, который оказался фигуркой от настольной игры викингов.

Об открытии рассказывает Live Science. Богато украшенная, каплевидная стеклянная фигурка была обнаружена при проведении раскопок на археологическом участке острова Линдисфарн. Ее изучили сотрудники Университета Дарема.

Остров Линдисфарн когда-то был домом для монахов. Там располагался средневековый монастырь, который, как известно из письменных источников, был захвачен викингами в 793 году нашей эры.

Фото: iStock
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Ученые считают, что примерно к тому периоду времени относится и найденный артефакт. Он представляет собой фигурку, размер которой в поперечнике составляет два сантиметра. Артефакт украшен узорчатой резьбой и пятью сферами и выполнен из синего стекла.

Археологи идентифицировали в этом изделии фигурку, входившую в комплект настольной игры викингов под названием хнефатафл. Известно, что в нее играли высокопоставленные викинги. Игра имеет римские корни и изначально была известна под названием ludus latrunculorum.

Когда римляне вторгались в новые земли, эта игра начинала распространяться на новых территориях. Везде ее называли по-разному, но ключевым в названии оставалось слово "тафл" (tafl). В нее активно играли в Великобритании, Ирландии, Исландии, Дании и Швеции. Эта игра была вытеснена шахматами, которые появились в этих странах в XI-XII веках.

Обнаруженная фигурка неплохо сохранилась. Судя по ее роскоши, настольная игра принадлежала человеку с высоким социальным статусом, возможно, представителю королевской семьи, который проживал в монастыре или посещал его до вторжения викингов. Как правило, фигурки для этой игры вырезали из дерева или кости.

Фото: Paola Calderoni / INRAP
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"Каждый регион имел свою собственную версию правил, но основной принцип везде был одинаковым: защита короля от атакующих, - объяснила Майя Пина-Дасье, глава исследовательского проекта DigVentures. - Обычно на доске присутствовала только одна разукрашенная фигура короля. Остальные были обычными фишками".

К слову, это всего лишь второй случай в Великобритании, когда был найден элемент некогда популярной настольной игры. Ранее ее фрагмент был обнаружен при раскопках кургана пиктов в шотландском городке Дандерне.

"Это действительно замечательное открытие, поскольку оно дает нам очень важное представление о жизни в монастыре в то время, - говорит Дэвид Петтс, археолог из Университета Дарема. - Эта фигурка напоминает ряд других предметов, найденных в поселениях и торговых местах на побережье Северного моря. Она указывает не только на то, что у жителей Линдисфарна имелось свободное время, но и на то, что все эти поселения были тесно связаны друг с другом".

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