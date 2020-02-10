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10.02.2020 15:24
Рубрика: Культура

Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни

Текст: Мария Шепталова

Ушел из жизни известный испанский писатель Карлос Рохас. Автору десятков книг и обладателю престижных литературных премий был 91 год, сообщает издание Info Libre.

Известность Рохасу принесли исторические романы и художественные биографии известных людей. Среди его героев - последний президент Испанской Республики Мануэль Асанья, основатель Испанской Фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера, поэт Федерико Гарсия, художники Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и Франсиско Гойя. Кстати, сам Рохас был племянником Густаво Рохаса Пинильи, президента Колумбии с 1953 по 1957 годы.

Фото: REUTERS
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Карлос Рохас заявил о себе как о писателе в 1957 году, когда было опубликовано его первое произведение "Грязь и надежды". "Последний король на земле" стал его последний изданной книгой, которая вышла в свет в 2016 году. Его романы переведены на многие языка мира, в том числе и на русский.

Карлос Рохас обладатель национальной премии по литературе (за "Аутодафе", 1968 год), премии Планета (за книгу "Асанья", 1973 год) и премии Надаля (за произведение "Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад", в 1979 году).

Рохас родился в Испании, в Барселоне, но с конца 1950-х годов жил в США.

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