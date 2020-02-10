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10.02.2020 19:20
Рубрика: Общество

Пять с плюсом

За классное руководство выплатят 170 млрд рублей
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Министерство просвещения подготовило проект постановления правительства, согласно которому на ежемесячные выплаты классным руководителям в 2020 году из федерального бюджета планируется направить 24,5 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах эта сумма составит уже 73,5 млрд соответственно. Получается более 170 млрд рублей за три года.

Напомним, уже с 1 сентября 2020 года введена специальная доплата за классное руководство: не менее 5 тысяч рублей ежемесячно за счет госбюджета. Новый проект вносит изменения в госпрограмму "Развитие образования": прописываются не только конкретные суммы, но и формулы, по которым рассчитываются межбюджетные трансферты в регионы.

Средняя зарплата школьного учителя составила более 41 тысячи рублей

По данным Минпросвещения, всего в российских школах сегодня более 838 тысяч классов, в которых обучается более 16,5 млн школьников.

- Мы внимательно смотрим, как субъекты планируют осуществлять эти выплаты, обращая внимание коллег на местах, что, несмотря на президентскую доплату, уже действующие до этого момента региональные выплаты учителям в субъектах должны быть сохранены, - прокомментировал министр Сергей Кравцов.

Общество Образование Общество Соцсфера Правительство Минпросвещения

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