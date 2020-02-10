Из-за ливней на востоке Австралии началась эвакуация людей

Власти Австралии объявили об эвакуации населения в штате Новый Южный Уэльс. Причина - продолжающиеся уже несколько дней дожди. В зоне подтопления оказались населенные пункты вдоль северо-восточного побережья - от Сиднея до Порта-Маккуори.

В регионе закрыли 60 школ, почти 150 тысяч домов остались без света, частично перекрыты дороги. В Сиднее обесточены несколько районов города. Аварийные бригады работают, но жители должны быть готовы к новым отключениям в течение всей недели, предупредила единая служба электроснабжения.

Власти мегаполиса попросили людей остаться в понедельник дома. О пострадавших в результате непогоды ТАСС не сообщает. Ливни с грозами и шквалистым ветром ожидаются на восточном побережье Австралии на протяжении всей недели, предупредили синоптики.