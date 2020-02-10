Кабмин проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году

Правительство проведет ревизию обязательств бюджета в 2020 году. С тех направлений, где средства почему-то оказались невостребованы, они будут частично сняты и направлены на более важные проекты.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает недопустимой ситуацию, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства. Тому, по его мнению, есть две причины - неэффективное планирование и низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. "Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования", - пришел он к выводу.

Глава правительства поручил вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко вместе с Министерством финансов и Казначейством проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов 2019 года. "С соответствующими жесткими выводами, в том числе с применением мер дисциплинарной ответственности, - подчеркнул Мишустин. - Также необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020 год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию".