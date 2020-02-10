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10.02.2020 20:43
Рубрика: Происшествия

Квартира пополам

Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Неожиданный вопрос пришлось изучать Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ - кому платить за ремонт общей квартиры, если супруги развелись? Учитывая достаточно высокий процент разводов, разъяснения могут оказаться полезными.
Хозяева участвуют в расходах на дом в размере своей доли. Фото: Сергей Михеев/ РГ Хозяева участвуют в расходах на дом в размере своей доли. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Хозяева участвуют в расходах на дом в размере своей доли. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Если квартира находится в долевой собственности, может ли один из дольщиков сделать в ней ремонт и обязать второго компенсировать ему часть расходов? Две судебные инстанции решили, что это не обязательно. Верховный суд с ними не согласился.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Суть истории в следующем. Когда супруги состояли в браке, они заключили договор о долевом строительстве однокомнатной квартиры стоимостью свыше полумиллиона рублей.

После развода за каждым из них осталась половина доли в квартире, строительство которой к тому моменту еще не закончилось. Только по прошествии восьми лет владельцы получили от фирмы готовую квартиру. Отделка в ней была черновая, и бывший муж ремонтировал квартиру за свой счет.

При подсчете оказалось, что этот ремонт стоил ему больше, чем когда-то было заплачено за саму однушку.

Приведение жилья в порядок стоило гражданину больше семисот тысяч рублей. Если верить объяснению истца, то он вкладывал деньги, так как его бывшая супруга тогда заявила, что вселяться в отремонтированное жилье не планирует, а когда мужчина все завершил, вдруг передумала.

Дама была собственницей половины квартиры, и суд, понятно, пошел ей навстречу, обязав бывшего мужа даму впустить. Но, подчинившись решению суда, экс-супруг потребовал вернуть ему половину денег, которые он потратил на приведение квартиры в порядок. Добровольно делать это гражданка отказалась, выдвинув к качестве аргумента соображение, что когда делали ремонт, ее мнения не спрашивали.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В местных судах у истца ничего не получилось. Суды пришли к выводу: он должен был доказать, что согласовал с экс-супругой выполнение ремонта, его объем и расходы. Да, в деле есть чеки на стройматериалы, но они, по мнению суда, не дают сделать заключение о том, что приобретенные материалы использовались именно для выполненных работ.

В итоге обиженный гражданин дошел до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ. Там материалы дела изучили и не согласились с мнением местных судов. А также разъяснили права и обязанности сособственников недвижимости в аналогичной ситуации.

Вот аргументы для подобного спора от Верховного суда РФ.

Местные суды не учли, что согласно смыслу статьи 980 Гражданского кодекса РФ тот, кто действовал в чужом интересе, должен понимать, что его действия направлены на обеспечение интересов другого, а его главная цель - улучшение положения другого лица, а не своего собственного.

Но местные суды не установили, что бывший муж действовал исключительно в интересах экс-супруги, подчеркнули в Верховном суде.
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И это значит, что "нельзя признать правильным" применение местными судами положения статьи 50 Гражданского кодекса о действиях в чужом интересе без поручения, заключил Верховный суд.

При этом, напомнили в Судебной коллегии по гражданским делам, согласно статье 210 Гражданского кодекса собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а также в соответствии со статьей 247 того же кодекса, если речь идет и о долевой собственности.

Собственники договариваются о том, как использовать имущество. При этом каждый обязан участвовать соразмерно своей доле, в том числе в издержках по содержанию и сохранению жилья. Все это прописано в статье 249 Гражданского кодекса РФ.

А вот если согласовать, кто и как из бывших несет издержки, не получилось, то вопрос решает суд.

Судебная коллегия по гражданским делам напомнила, что владеть имуществом - значит не только физически обладать им, но и относиться как к своему, в том числе и ремонтировать. Квартиру, полученную от застройщика без отделки, истец привел в пригодное для проживания состояние за свой счет.

После этого его бывшая супруга вселилась в спорную квартиру, а его обязали передать ей ключи и не мешать пользоваться помещением.

Владеть имуществом - значит относиться к нему как к своему. В том числе и ремонтировать

Кроме этого дама была зарегистрирована в спорной квартире по месту жительства, то есть отремонтированную квартиру она использовала. То, что бывшие супруги не договорились, кто и сколько платит за ремонт, не означает, что в издержках можно вообще не участвовать, заметили в Верховном суде.

Местные же суды со своей стороны не определили разумный размер стоимости ремонта, необходимого для того, чтобы квартиру можно было использовать. В итоге Верховный суд РФ полностью отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

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