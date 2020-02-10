Как правильно рассказать банку свою кредитную историю

Исправление испорченной кредитной истории может занять год и больше, в этот период банки могут либо вообще отказывать в ссуде, либо кредитовать по завышенной ставке. Для ее восстановления у заемщиков есть два способа. О них "РГ" рассказал гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Как бюро кредитных историй оценивают заемщиков?

Олег Лагуткин: Нет факторов, которые обязательно должны быть включены в расчет рейтинга. Каждая скоринговая модель (система оценки кредитоспособности заемщика - "РГ") уникальна, при ее построении бюро исходят из того, что она должна предсказывать риск так точно, насколько это возможно, долго оставаться стабильной и качественно работать для всего рынка или его крупного сегмента. Самый критичный фактор в кредитной истории - пропущенные платежи. Если длительность пропусков больше недели, то это настораживающий фактор. А при превышении 90 дней крайне сложно будет получить кредит в банках.

Из альтернативных данных для оценки заемщика можно выделить информацию из его анкеты и о его платежном поведении.

Точнее даже не саму информацию из анкеты, а то, как заемщик меняет ее при разных обращениях к кредиторам, фактически пытаясь подобрать параметры таким образом, чтобы обращение было одобрено.

Другой вид альтернативных данных - информация о платежном поведении заемщика: то, как и где он совершает свои повседневные покупки. Например, если заемщик тратит средства на азартные игры, то вероятность возврата кредита снижается.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Роман Маркелов

Какими способами заемщик может улучшить кредитную историю?

Олег Лагуткин: Исправление кредитной истории, как правило, длительный процесс. Если кредитная история действительно испорчена допущенными пропусками платежей по кредиту, а не ошибками кредиторов, то на такое исправление может потребоваться год и более.

Если же в кредитном отчете выявлены ошибки, то их максимально оперативно нужно исправить, подав заявление в бюро кредитных историй или напрямую кредитору. Если ошибок нет или они исправлены, а рейтинг все равно низок, то можно пробовать исправить свою кредитную историю и нужно понимать, что срок на исправление зависит от "степени тяжести" проблем.

Если по действующим договорам есть просроченная задолженность, то от нее нужно максимально оперативно избавиться: погасить самостоятельно или договориться с кредитором о реструктуризации долга и в дальнейшем не допускать новых пропусков платежей. Параллельно с этим или при отсутствии текущей просроченной задолженности нужно пробовать получить небольшие кредиты (например, кредиты в торговых точках - в них, как правило, к клиенту применяются менее жесткие требования) и погашать их в строгом соответствии с графиком платежей или досрочно, что подтвердит платежеспособность. После погашения нескольких таких "исправительных" кредитов рейтинг будет постепенно увеличиваться.

Другой способ избавиться от проблемных обязательств - личное банкротство. Для объявления себя банкротом нужно иметь просроченный более чем на 90 дней долг на 500 и более тысяч рублей. При выполнении этого требования нужно подать заявление в суд самому или с помощью посредника (его услуги платные). После получения судебного решения у заемщика могут изъять какое-либо имущество для погашения долгов. Если имущества нет или вырученной суммы недостаточно, оставшийся долг будет списан кредиторами. При этом есть негативное последствие объявления себя банкротом - в течение многих лет кредиторы будут иметь информацию о статусе банкрота и, скорее всего, не предоставят новых займов.

Работа над улучшением кредитной истории не может привести к еще большей его закредитованности?

Олег Лагуткин: Во всех процессах всегда необходимо исходить из принципа здорового консерватизма, здраво оценивая свои силы и финансовые возможности. Получая незначительные по сумме кредиты и погашая их последовательно, можно будет исправить кредитную историю, увеличить рейтинг.

Если источника дохода (зарплаты) недостаточно для погашения даже для небольшой суммы кредита, безусловно, нельзя получать новые кре­диты, так как кредитная история будет еще больше испорчена, а рейтинг снизится еще больше.