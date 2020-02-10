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10.02.2020 20:55
Рубрика: В мире

Ответный заход

Американские документалисты припомнили семейству Байденов коррупционные "делишки" на Украине
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Не успели улечься страсти в Вашингтоне после состоявшегося на минувшей неделе голосования в сенате, "зарубившего" попытку Демократической партии объявить импичмент президенту Дональду Трампу, как Республиканская партия перешла в мощную информационную контратаку на своих политических оппонентов. В ее основе вышедший накануне на идеологически близком к республиканцам новостном телеканале One America News Network документальный фильм под названием "Украинский обман: Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".
Новый документальный фильм, вышедший в США, пролил свет на коррупционное "закулисье" Украины. Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС Новый документальный фильм, вышедший в США, пролил свет на коррупционное "закулисье" Украины. Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС
Новый документальный фильм, вышедший в США, пролил свет на коррупционное "закулисье" Украины. Фото: Михаил Палинчак / пресс-служба президента Украины / ТАСС

Как следует из названия разоблачительной кинокартины, подготовленной при участии бывшего советника президента США Майкла Капуто, ее сюжет закручен вокруг злоупотреблений администрации Барака Обамы и лично экс-вице-президента Джозефа Байдена в Незалежной. При этом коррупционные "делишки" семейства Байденов и бывшего украинского президента Петра Порошенко получают новое звучание.

Бывший генпрокурор Украины подал жалобу на Байдена

Приступив к сбору материала в Киеве летом прошлого года, Капуто, кстати, попытался выйти на Порошенко, но тот наотрез отказался участвовать в съемках фильма. Впрочем, недостатка в желающих рассказать правду о событиях 2014-го и последующих годов авторы фильма не испытывали: среди тех, кто согласился на съемки, значатся экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин и другие высокопоставленные украинские и иностранные чиновники.

Содержание показанного в США фильма свидетельствует, что к "ответке" республиканцев за провалившуюся попытку демократов отстранить Дональда Трампа от власти его сторонники подошли весьма серьезно.

В частности, в 50-минутном киноматериале подробно рассказывается о неблаговидной роли администрации Обамы в свержении бывшего украинского президента Виктора Януковича в 2014 году, о расстрелах на майдане с участием "грузинских снайперов", о причастности семьи экс-вице-президента Джо Байдена к коррупционным махинациям в компании Burisma.

"В феврале 2014 года в центре Киева 100 человек были убиты снайперами и спустя 6 лет мы до сих пор не знаем, кто это сделал. Не было судов, до сих пор ведется расследование, существуют разные теории, но в центре всего этого находятся США, - анонсировал свой фильм Майкл Капуто. - Я уверен, что правительство Соединенных Штатов, особенно государственный департамент и американское посольство в Киеве подталкивали к тому, чтобы дело закончилось убийством сотни человек. После этого США умыли руки и отошли в сторону".

В 50-минутном киноматериале рассказывается о неблаговидной роли администрации Обамы в свержении украинско-го президента Виктора Януковича

Такие действия, по словам автора фильма, привели к возникновению администрации Порошенко, который стремился любыми способами заручиться поддержкой тогдашнего президента США Барака Обамы. Тот, в свою очередь, назначил курировать украинское направление Джозефа Байдена. А уже через 45 дней его сын - Хантер Байден получил место в совете управляющих компании Burisma, заработавшей впоследствии десятки миллионов долларов в коррумпированной Украине, рассказывается в фильме.

Любопытно, что Капуто в своей киноленте проводит прямую параллель между событиями на Украине и попыткой импичмента Дональда Трампа. По его мнению, инициированный демократами процесс отрешения президента США от власти преследовал главную цель - спасти Хантера Байдена от тюрьмы, а его отца - от обвинений в коррупции.

Фото: AP Photo/Matt Rourke
Республиканцы объявят импичмент Байдену в случае его избрания президентом

Одновременно мощное информационное наступление на политических оппонентов Дональда Трампа разворачивает и его адвокат Руди Джулиани. Запустив в прошлом месяце собственное шоу под названием "Здравый смысл", Джулиани выпустил уже три серии, в которых рассказывалось о подкупе Байденом Порошенко, о вмешательстве Украины в выборы в США и об отравлении бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность связанной с Хантером Байденом компании Burisma.

Несмотря на то что информация о неблаговидном "закулисье" отношений Вашингтона и Киева в период руководства этими странами Обамой и Порошенко пробивается в американских СМИ в условиях острой межпартийной поляризации, сам факт ее наличия в медиапространстве США является показательным. Теперь рядовые американцы смогут сами сделать выводы о том, насколько успешно Вашингтон помогал Киеву бороться с коррупцией и что на самом деле может стоять за попыткой "уйти" Трампа из Белого дома. Сторонним же наблюдателям весьма любопытно будет посмотреть, какое еще "грязное белье" американских и украинских политиков "всплывет" в обостряющейся в преддверии ноябрьских выборов в Соединенных Штатах политической борьбе Республиканской и Демократической партий США.

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