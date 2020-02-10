Американцы недаром считаются нацией, живущей в долг. Для многих старт трудовой карьеры или даже сама подготовка к нему как раз и оборачиваются первым кредитом, ведь обучение в местных университетах платное и весьма недешевое. Дальше вся жизнь рядового американца - кочевание от одного кредита к другому, на покупку бытовой техники, машины и, наконец, собственного жилья. В результате долговая нагрузка жителей США растет из года в год. В прошлом году их общая задолженность перед банками обновила исторический максимум, достигнув 13,8 трлн долларов.

Во многом этому способствуют низкие ставки по потребительским кредитам и широкое распространение кредитных карт. В США пластик ассоциируется именно с кредитками, в то время как дебетовые карты - скорее экзотика.

За рубежом потребители так же озабочены поиском денег в долг, как и россияне. Фото: Reuters

Банки ведут острую конкуренцию за клиентов и всеми способами завлекают американцев в свои кредитные сети. Например, предлагают стартовые бонусы при оформлении кредитной карты: оформите карту, израсходуйте по ней 3 тысячи долларов за 3 месяца и получите 500 долларов обратно на счет. Или же предлагают рефинансировать кредит другого банка по льготной или даже нулевой ставке на стартовый период сроком до полутора лет.

Процентные ставки для типичных потребительских займов на сумму 1-50 тысяч долларов стартуют от 6-8%. Срок кредитования - до 5 лет. Минимальный годовой доход, необходимый для одобрения заявки, обычно составляет около 10 тысяч долларов.

Немцы, которые умеют считать деньги, тем не менее охотно берут в долг. По данным Ассоциации банковских специалистов Германии, потребительские кредиты с каждым годом становятся все популярнее. Средняя ставка по потребительским кредитам на срок 1-5 лет составляет в Германии 4,8%, свыше пяти лет - около 7%. Как следует из отчета экономического бюро кредитных историй Creditreform, почти 7 млн немцев по итогам 2018 года оказались на грани неплатежеспособности по своим финансовым обязательствам. Общий объем долгов составил почти 210 млн евро. Прежде всего они связаны с неуплатой аренды, ипотеки, а также "перерасходом" текущего кредитного счета, за который ставки взлетают до 10-12% годовых.

13,8 триллиона долларов должны американцы своим банкам, россияне задолжали своим уже 17,6 трлн, но рублей

В Китае ставки по потребительским кредитам составляют 3-4%, при этом банки крайне лояльны при оценки платежеспособности клиентов. К декабрю 2019 года общая сумма долгов домашних хозяйств КНР составила 55,8% от номинального ВВП страны - это на 3,7% больше, чем в 2018 году, отмечается в докладе статистической базы экономических данных CEIC.