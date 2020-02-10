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10.02.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Шаг в Евразию

Европейцы готовы работать с Россией
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Товарооборот между Россией и Евросоюзом мог бы достичь 500 млрд долларов, если бы не были введены санкции. Об этом заявил президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико на семинаре "Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества". Пока же, по данным Евразийской экономической комиссии, товарооборот России и ЕС за 11 месяцев 2019 года составил 252,3 млрд долларов.

По мнению Фаллико, "причиной антироссийских санкций, даже если объявленные предлоги совсем иные, является попытка воспрепятствовать развитию и взлету российской экономики, поскольку Россия стала опасным коммерческим конкурентом на международном уровне". Также Евросоюз до сих пор не признает ЕАЭС в качестве субъекта международного права и полностью игнорирует его, пытаясь продолжить свою двустороннюю стратегию со странами Азии. "Хотя за последние два года товарооборот между ЕС и ЕАЭС резко сократился, мы считаем, что, если европейская стратегия будет об е в 2019-2030 годах потребуется около 26 трлн долларов, большая часть которых нужна для создания энергетической инфраструктуры", - сообщил Антонио Фаллико.

Закрытие границ с Китаем грозит бизнесу серьезными потерями

Сергей Катырин, президент ТПП РФ, подчеркнул, что Россия выступает за расширение и укрепление евразийского пространства. Развитие инноваций в макрорегионе возможно только в общей цифровой повестке ЕАЭС, направления которой определены до 2025 года. "Запущена Евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации, реализуется цифровая прослеживаемость товаров. Подобные механизмы в кооперации друг с другом стимулируют инновационные процессы через трансферт технологий", - считает Катырин. Также глава ТПП обратил внимание на необходимость интеграции финансового блока стран ЕАЭС. "Концепция формирования общего финансового рынка ЕАЭС утверждена. Бизнес, как никто другой, заинтересован в скорейшей реализации данного проекта. Ведь санкции, в рамках которых мы и наши партнеры вынуждены существовать, ставят под удар торговые и денежные потоки наших компаний", - отметил он.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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