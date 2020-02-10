Киану Ривза в роли Саб-Зиро добавили в Mortal Kombat. Джеки Чан тоже здесь

На YouTube-канале BabyZone опубликовано видео, в котором с помощью нейросетей персонажей файтинга Mortal Kombat 11 "сыграли" знаменитые голливудские актеры.

Используя высокие технологии, автору ролика удалось "собрать" действительно звездную команду, что в реальной жизни не получилось бы по целому ряду причин.

Роль Джонни Кейджа исполнил Жан-Клод Ван Дамм, с которого изначально и был срисован персонаж. Аналогичная ситуация и с Брюсом Ли в роли Лю Кана. Дуэйн "Скала" Джонсон стал Кабалом, а Джеки Чан примерил на себя образ Кун Лао.

Во всех моделях в динамике заметны некоторые недочеты, эффект зловещей долины срабатывает на некоторых кадрах с неестественными глазами героев.

Но Киану Ривз, как ледяной ниндзя Саб-Зиро, смотрится настолько гармонично, насколько это возможно.

Аудитория встретила видео очень положительно и предложила создателю новые идеи для будущих проектов, например, использовать Терри Крюса для роли Джакса.