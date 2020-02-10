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10.02.2020 15:10
Рубрика: Экономика

Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен

Текст: Марина Трубилина
Фото: Куксин Сергей/РГ Фото: Куксин Сергей/РГ
Фото: Куксин Сергей/РГ

Россия готова продлить контракт на транзит газа с Украиной после 2024 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

Фото: iStock
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Как отметил министр, новые маршруты транспортировки газа - не помеха продолжению его транспортировки через территорию Украины. "Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях", - сказал он.

По словам Новака, если это сотрудничество окажется успешным, возможно, оно будет продолжено и после 2024 года. "При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия", - подчеркнул он.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу

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