Коронавирус спутал планы на будущее участников ОПЕК+

Падение цен на нефть из-за эпидемии в Китае внесло серьезные коррективы в планы на будущее основных участников сделки ОПЕК+. Менее чем за месяц нефтяные котировки опустились ниже 55 долларов за баррель Brent, похоронив надежды на скорую стабилизацию рынка. Для России это грозит увеличением обязательств по сокращению добычи.

В конце прошлого года глава минэнерго Александр Новак сказал, что нашей стране нужно думать о выходе из ОПЕК+, чтобы сохранить свою долю на рынке и приступить к выполнению новых, перспективных проектов. Фактически министр озвучил желание, наверное, всех отечественных нефтедобывающих компаний, которые были вынуждены даже не сокращать, а сдерживать производство.

Последнее было возможно благодаря тому, что Россия вошла в сделку ОПЕК+ очень хорошо подготовленной к сокращению. "Наша страна использовала две уловки. Сначала сильно нарастила производство в конце 2016 года, от которого считалось дальнейшее сокращение добычи, а потом исключила из своих квот газовый конденсат", - пояснил глава Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор Финансового университета Константин Симонов. По его мнению, это позволило России, участвуя в ОПЕК+ и выполняя условия сделки, все равно увеличивать, пусть и незначительно, производство нефти.

К сегодняшнему дню все свои преимущества наша страна уже отыграла. Коронавирус поставил рынок в такое положение, что вполне вероятно не только продление условий сделки ОПЕК+ до конца года, как рекомендовал технический комитет участников пакта, но и дополнительное сокращение добычи с апреля. Называются разные цифры - снижение производства от 300 до 600 тыс. баррелей в сутки. В этом случае квота нашей страны может увеличиться где-то на 100-150 тыс. баррелей в сутки. И речь пойдет уже о настоящем снижении добычи, а не о сдерживании производства.

"Усугубляет положение то, что для отечественных компаний налоговое бремя продолжает расти, а усиление ограничений производства в рамках ОПЕК+ еще больше ударит по доходам компаний", - считает Константин Симонов.

Эпидемия в Китае может заставить Россию взять на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи еще на 100-150 тысяч баррелей в сутки

При этом негативный эффект эпидемии в Китае коснулся и всех остальных участников сделки. Общие объемы сокращения добычи сейчас составляют 1,7 млн баррелей в день. Саудовская Аравия, тянувшая всеми силами цены на нефть вверх, имеет самую большую долю в снижении производства - 498 тыс. баррелей в сутки. Плюс королевство обязалось сократить добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки, если участники сделки будут строго выполнять ее условия. Все эти заявления уже отыграны и не смогут развернуть котировки к росту. Дополнительное сокращение вынудит саудитов продолжать жертвовать рынками сбыта. Причем уступая их, скорее всего, американской нефти и без того ослабляющей усилия участников ОПЕК+.

Саудовской Аравии нужны более высокие цены на нефть, нежели России. Но какие усилия сможет приложить наша страна для очередного раунда балансировки нефтяного рынка, неизвестно. Вполне возможно, что Саудовскую Аравию они не удовлетворят, а быть единственным драйвером сокращения Эр-Рияд едва ли захочет. С другой стороны, как отмечает Константин Симонов, Россия не готова пока участвовать в ценовых войнах, а значит, будет прилагать максимум стараний для поднятия котировок барреля.