Кудрин оценил последствия коронавируса для российской экономики

Эпидемия коронавируса может привести к снижению темпов роста ВВП России на 0,2 процента, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам.

Прежде всего, эпидемия отразится на стоимости нефти. "Скорее всего в годовом выражении объемы потребления нефти уже не восстановятся, все равно будут меньше, чем в прошлом году. Это скажется на ценах и на доходах нашей страны", - сказал Алексей Кудрин.

"На темпах экономического роста это скажется, но незначительно. Снижение может быть в пределах 0,1 - 0,2 процента",- добавил он.

Основное негативное влияние испытывает китайская экономика, которая сейчас находится в шоковом состоянии, отметил Кудрин. По его словам, ряд отраслей сбросили объем производства и транспортных услуг более чем на 50 процентов.

Но сейчас уже происходит перелом. Скоро эпидемия пойдет на спад. Она не окажется катастрофической ни для России, ни для мировой экономики, заметил Кудрин.

Правительство России при этом может нарастить потенциал на других факторах, считает он. "В России сегодня есть большие свободные частные ресурсы, которые не инвестируются в полной мере. Если вдруг произойдет перелом настроений, а он может произойти независимо от вируса, мы тогда можем даже нарастить темпы роста, несмотря на вирус", - сказал Кудрин.