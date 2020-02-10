Этот день отмечается как День российской науки.
Сейчас в мире около 100 национальных АН. Российская - пятая по дате основания. До нее в Европе были: Королевское общество в Лондоне (1660), Французская АН (1666), Прусская АН (1700), Болонская АН (1714).
Академии учреждали короли, обычно лишь формально фиксируя существующий уровень культурной зрелости государства и науки в нем. В России иначе: само создание академии было еще одним волевым толчком Петра, чтобы заставить Россию догонять Запад. В первом составе академиков были одни иностранцы, но постепенно академия "обрусела", стала для страны органичной.
С социальными институтами иногда бывает, что хронология соответствует значению: что возникло раньше, то и идет впереди. Во всяком случае в европейской науке это так: в течение 300 лет, в общем, "держится дистанция". Историки науки согласны, что именно таким справедливо считать "ранжир" науки до конца XIX века: Англия - Франция - Германия. Идут они плотно, "в затылок друг другу", правда, в ХХ-XXI веках Франция и Германия поменялись 2-3-м местами. Россия, пятая по хронологии академий, по экспертным оценкам, уже в XIX веке заняла в этом "забеге" свое четвертое место, хотя и с явным отрывом от группы лидеров. Причем русское общество считало, что страна сильна литературой, но уж никак не наукой.
Бесспорно, Великая русская культура XIX - начала ХХ веков - прежде всего словесная. Однако ее "научное крыло" было небольшим по размеру, но огромным по силе. Вот 5 открытий, которые, как положено Великой науке, известны любому профану. Закон сохранения массы вещества (Ломоносов), неевклидова геометрия (Лобачевский), периодическая таблица Менделеева, теория условных рефлексов (Павлов), расширяющаяся Вселенная (Фридман). Кстати, лишь Ломоносов и Павлов были академиками. Тайный советник Менделеев по загадочным причинам так и остался членкором (а у нас все сетуют, что его обошли Нобелевской премией!), действительный статский советник, попечитель Казанского учебного округа Лобачевский и вовсе в академию не попал, ну а Фридман умер в 1925-м, в 37 лет, просто не успел стать членом АН СССР. Но при всей курьезности "неизбраний" они на свой лад отражают объективный факт: в XIX веке наука в России делалась (как и во всех европейских странах) не столько в академии, сколько в университетах.
В СССР ситуация изменилась.
Административная система жестко собрала науку в АН СССР (хотя роль МГУ и ЛГУ осталась очень большой, а после войны добавились мощные отраслевые институты ВПК). Академия стала не просто престижным клубом выдающихся ученых, а реальным Миннауки СССР, правда, под управлением ученых.
Но период АН СССР - при всех несуразностях, от "лысенковщины" до идеологического намордника в гуманитарном знании - "золотой век" не только в "ведомственной истории" академии наук, но и в общей истории науки в России.
Пусть эксперты спорят, были ли в эти годы отдельные работы, "равномощные" перечисленным выше, но размах исследований, уровень научных школ и ведущих НИИ в точных науках, число ученых, в том числе выдающихся, - скачкообразно выросли по сравнению с Императорской АН. Назову лишь не всех (!) иностранных членов Королевского общества и нобелевских лауреатов: Колмогоров, Семенов, Ландау, Капица, Гельфанд, Зельдович, Амбарцумян, Арнольд, Несмеянов, Гинзбург, Фаддеев, Басов, Прохоров, Тамм. Это - фундаментальная наука. А Келдыш-Королев-Курчатов - неразделимая триада Великих Прикладников (хотя Келдыш и "чистый" математик, и механик), а кроме них - Харитон, Глушко, Расплетин, Туполев...
Тут нет "советского ноу-хау": просто в ХХ веке роль науки в цивилизации качественно изменилась, как и сама наука, которая стала полем для Больших Батальонов и огромных денег, чего никогда раньше близко не было. Если в XVIII веке, когда создавалась академия, наука была для державы престижным атрибутом (вроде Кунсткамеры), то в ХХ веке она стала необходимым условием ее существования - таким же, как армия или золотой запас (а в XXI веке - гораздо более важным, чем армия, политика и любые политики...). Так что на науку денег не жалели. Но при всех успехах советская наука в целом осталась "по сумме результатов" на "своем законном 4-м месте в Европе", хотя отрыв от лидеров сократила, а по некоторым направлениям (математика, теорфизика) уверенно выходила в 1960-1970 годы на 2-е, а то и 1-е евроместо (вот "валовый научный продукт на душу населения" - шкала совсем другая!). Новым великим державам - научным (как и политико-экономическим) - в Европе взяться просто неоткуда. Зато сама Европа была Всем Миром, а стала всего лишь одним континентом. На глобусе Науки еще в XIX веке появились США, после 1945-го - абсолютный лидер по всем направлением, а в ХХ - Япония, Китай, Корея, Канада, Австралия, Израиль, и он продолжает вращаться...
Изменения мировой карты науки совпали с распадом СССР.
Почему гибель Империи стала "величайшей геонаучной катастрофой ХХ века"? Вся "соль" советской науки была собрана в Москве и области, Ленинграде, Новосибирске, а АН СССР стала называться РАН. Дело не в географии, а в экономике - переход к рыночному климату убил Административных Динозавров, в том числе и в науке.
Но проблемы современной российской науки - отдельная тема.