Лукашенко подписал указ о реализации инвестпроекта на Добрушской фабрике

Меры, направленные на реализацию инвестиционного проекта, зафиксированы в указе белорусского президента от 10 февраля по результатам его недавней рабочей поездки в Гомельскую область на филиал "Добрушинской бумажной фабрики", сообщает пресс-служба главы государства. В документе определены конкретные сроки ввода в эксплуатацию комплекса в 2020 году, а выход объекта на проектную мощность - еще через два года.

Как уже информировал "СОЮЗ", Александр Лукашенко в начале месяца ознакомился, как продвигается строительство предприятия. Дело в том, что еще восемь лет назад в трехстах километрах от белорусской столицы началось возведение завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона с объемом производства 200 тысяч тонн картона в год. Однако долгое время стройка простаивала.

И вот в прошлом году правительство наконец утвердило схему завершения проекта отдельными комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению.

Оптимистическую ноту в перспективы предприятия и добавил визит на фабрику белорусского лидера. "К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления", - подтвердил 4 февраля Лукашенко. Все работы, по его словам, в основном будут завершены белорусскими предприятиями, правда, запускать оборудование будет австрийская компания.

Президент пояснил, что, не побывав на заводе, он не мог принять решение о финансировании завершения его строительства, добавив, что осенью, возможно, еще раз посетит предприятие и убедится в его готовности к пуску.