Во Франции раскопали мастерскую времен Великой революции

Во французском городе Руане при проведении раскопок на месте бывшего образовательного центра команда ученых из Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила остатки фаянсовой мануфактуры XVIII века и сменившей ее веком позже прядильни.

Об открытии кратко рассказывается на сайте INRAP. Работы были проведены на левом берегу Сены в Руане. Археологи с сентября 2019 года обследуют участок, отведенный под новое строительство. Ранее здесь располагался образовательный центр. Раскопки показали, что и столетия назад это место не пустовало.

Так, были обнаружены остатки фаянсовой мануфактуры XVIII века. Эта мастерская была расположена в бывшем квартале Фаянсери, на перекрестке улиц Сен-Жюльен и Блеза Паскаля. Кстати, она упоминается в архивах, исследователям известны имена пяти человек, которые поочередно владели ею.

Однако до последнего времени археологических свидетельств существования мануфактуры не было. В ходе раскопок были обнаружены две хорошо сохранившиеся печи, которые были построены как единое целое. Они состояли из подземной и наземной частей, к ним примыкали служебные помещения.

В другие помещения от печей вели лестницы. Обнаруженный на напольном покрытии износ свидетельствует о том, что рабочие часто пользовались этим путем. Здание, в котором находились печи, выходило непосредственно на улицу Сен-Жюльен. Его длина составляла 15 метров, а ширина - 8,8 метра.

Рядом с печами археологи обнаружили хорошо просматриваемые функциональные зоны. Например, к северу от них были найдены ямы, полные разбитого оборудования, кусков испорченных печей и осколков посуды, ваз и других, вероятно, забракованных изделий. Некоторые из них были разбиты уже после нанесения росписи.

К югу от печей были обнаружены остатки круглой кладки. Вероятно, здесь располагалась мельница для измельчения эмалей. Рядом стояло здание длиной более 20 метров, разделенное на четыре комнаты. Возможно, это был склад сырья - в одном из помещений были обнаружены окаменелые "залежи глины".

Исследователи также нашли остатки прядильни, которая была построена на месте закрывшейся мастерской в 1796 году. Ее основной был большой цех длиной 40 и шириной 15 метров. По его центру проходила линия колонн, которая разделяла его на две части.

Хорошо сохранились внушительные известняковые фундаменты, на которых, вероятно, были установлены тяжелые машины. Одно из соседних зданий служило складом для угля, а другое было оборудовано глубоким подвалом.

Археологи обнаружили металлические детали прядильных машин и небольшое количество плохо сохранившихся деревянных предметов. Также было найдено большое количество стеклянных пуговиц. Это говорит о том, что часть помещений использовалась в качестве ателье по пошиву одежды.

К слову, эта прядильня была уничтожена бомбардировками в период Второй мировой войны.