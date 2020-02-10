МФЦ разрешат собирать биометрические данные граждан

Предполагается, что МФЦ будут собирать данные для единой биометрической системы и проводить с ее помощью идентификацию граждан, если такое решение примет руководство региона, где работает данный конкретный центр.

Принятие законопроекта будет способствовать расширению перечня государственных и муниципальных услуг, которые могут быть предоставлены заявителям в электронной форме без их непосредственного присутствия. Кроме того, поправки позволят сократить время на идентификацию граждан при предоставлении услуг в МФЦ, уточняется в материалах Минэкономразвития.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу в апреле 2021 года.

Единая биометрическая система - федеральная цифровая платформа, которая обеспечивает удаленную идентификацию граждан по биометрическим данным - изображению лица и образцу голоса. Систему создали по инициативе Минкомсвязи и Банка России. Она была запущена в середине 2018 года. Оператором системы стал "Ростелеком". Он обеспечивает сбор, обработку и хранение биометрических данных, а также проверку их соответствия первично сданным образцам.

Удаленная биометрическая идентификация используется для дистанционного предоставления банковских услуг - открытия счетов, получения кредитов. В "Ростелекоме" обещают, что в ближайшее время она также позволит гражданам покупать товары в магазинах, без предъявления банковской карты или смартфона, проходить в транспорт без посадочного талона и бумажного билета.

Между тем, сбор биометрических данных, по словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, на январь 2020 года нельзя было назвать массовым. По данным ЦБ на 1 декабря 2019 года, его проводили менее 40% отделений банков вместо запланированных 100%.