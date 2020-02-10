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10.02.2020 13:09
Рубрика: В мире

МИД Японии прорабатывает вопрос поездки Абэ на торжества по случаю Победы

Текст: Александр Ленин (Токио)

Министерство иностранных дел Японии прорабатывает вопрос поездки премьер-министра Синдзо Абэ в Москву для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Об этом на пресс-конференции заявил глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

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"Что касается встречи лидеров Японии и России, в данный момент возможность участия премьер-министра Абэ в церемонии 75-летия Победы, которая пройдет в Москве 9 мая, прорабатывается", - отметил Тосимицу Мотэги.

Ранее агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники сообщило, что вопрос о поездке Синдзо Абэ в Москву практически решен. Как уточнили журналисты, глава японского правительства собирается в мае посетить российскую столицу в том числе для продвижения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора.

Напомним, что ранее российский лидер Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ условились ускорить двусторонний диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной декларации 1956 года.

В мире Восточная Азия Япония 75-летие Победы

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