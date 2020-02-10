Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Снимки опубликованы в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы". Это серия проектов Минобороны России по публикации уникальных фотографий героев ВОВ.

В военном ведомстве отметили, что фотодокументальный проект "Освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. "Подборка фотографий, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны. В частности, о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о редких минутах отдыха, а также о встречах с союзниками и представителями спасенных народов", - рассказали в министерстве обороны России.

Кроме того многие из публикуемых фотографий запечатлели реакцию европейцев на своих освободителей - открытость, дружелюбие и искреннюю благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях свободу.

В военном ведомстве уточнили, что проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы", а многие фото предоставлены из семейных и личных архивов родственников военачальников.

На публикуемых снимках - командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков, командующий ВВС РККА главный маршал авиации Александр Новиков, командующий войсками 2-го Украинского фронта маршал Советского Союза Родион Малиновский, командир авиадивизии полковник Александр Покрышкин и многие другие.