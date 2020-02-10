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10.02.2020 12:47
Рубрика: Общество

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Текст: Иван Петров
Министерство обороны в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжило публикацию уникальных архивных документов, связанных с окончанием боевых действий на территории Европы. Минувшей ночью военные выложили серию ранее не публиковавшихся фотографий, на которых изображены прославленные советские полководцы. Военачальников фотографы запечатлели в последний период войны - при подготовке операций по освобождению восточноевропейских государств.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Снимки опубликованы в рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы". Это серия проектов Минобороны России по публикации уникальных фотографий героев ВОВ.

Фото: Сайт Минобороны РФ
Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции союзных держав

В военном ведомстве отметили, что фотодокументальный проект "Освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. "Подборка фотографий, большинство из которых публикуются в открытом доступе впервые, рассказывает о различных событиях завершающего этапа войны. В частности, о боевых полководческих буднях, об участии военачальников в парадах в освобожденных городах, о редких минутах отдыха, а также о встречах с союзниками и представителями спасенных народов", - рассказали в министерстве обороны России.

Кроме того многие из публикуемых фотографий запечатлели реакцию европейцев на своих освободителей - открытость, дружелюбие и искреннюю благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях свободу.

В военном ведомстве уточнили, что проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы", а многие фото предоставлены из семейных и личных архивов родственников военачальников.

На публикуемых снимках - командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков, командующий ВВС РККА главный маршал авиации Александр Новиков, командующий войсками 2-го Украинского фронта маршал Советского Союза Родион Малиновский, командир авиадивизии полковник Александр Покрышкин и многие другие.

Читательница поделилась с "РГ" копией письма полководца Тотлебена
Общество История Правительство Минобороны 75-летие Победы Вторая мировая война Полководцы Победы

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