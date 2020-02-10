Минстрой начнет фиксировать процент износа сетей

В качестве первого шага к ускоренной замене коммунальных трубопроводов Минстрой намерен внедрить более точное техническое обследование систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Ведомство разработало поправки в порядок таких ревизий.

Сейчас в регламентах обследований нет требований о фиксации процента износа, необходимо указывать лишь более абстрактный "уровень износа". Детальные данные нужны для формирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60%, сообщили в Минстрое.

По данным Росстата, в России подлежат замене более 44% водопроводных сетей, 30% сетей горячего водоснабжения, 45% - в водоотведении. В Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) считают, что эти цифры можно смело удваивать - четкой методики определения износа нет, зачастую это субъективная оценка инженеров водоканалов. Как отмечает гендиректор АПТС Владислав Ткаченко, точное определение технического состояния трубопроводов различного назначения - задача довольно сложная. "Для этого, например, в Германии применяется специальный каталог повреждений с определенной их градацией по уровню тяжести, используется программный комплекс, обрабатывающий полученные данные и оценивающий состояние участка".

Как отмечает Ткаченко, этот путь требует больших финансовых и временных затрат - на разработку ряда документов, программ, подготовку специалистов. В России же первоочередная задача - разработать простую и понятную методику, которая позволит выявить наиболее проблемные сети, восстановление которых требуется в самое ближайшее время.

"Более детальные формы акта и отчета технического обследования систем должны повысить качество и прозрачность оценки их износа, уровень которого достиг катастрофических показателей", - отмечает директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев.

По его мнению, нужны дополнительные инструменты стимулирования модернизации коммунальных инженерных сетей. Ими могут стать смягчение требований к условиям предоставления финансирования Фондом содействия реформированию ЖКХ проектов по модернизации систем, создание условий для привлечения частных инвестиций (в том числе расширение практики передачи трубопроводов в государственно-частное партнерство). Ускоренная модернизация коммунальных сетей должна, по мнению главы ФРТП, учитываться при оценке эффективности работы руководителей регионов.

Поправки не касаются обследования внутридомовых коммуникаций. По словам Ткаченко, для них вообще нет утвержденного порядка обследования, равно как и четких критериев, какие эксперты вправе оценивать их состояние.