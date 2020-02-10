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10.02.2020 19:49
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил уточнить параметры госпрограммы "Развитие транспортной системы"

Текст: Евгений Гайва

В госпрограмму "Развитие транспортной системы" будут внесены изменения: уточнят объемы финансирования и конкретизируют достижение целей по годам. Проект изменений разработал Минтранс. Документ опубликован для общественного обсуждения.

Общий объем финансирования госпрограммы до 2024 года незначительно уменьшится с 17,7 триллиона рублей в действующей версии до 17,5 триллиона рублей в проекте. Однако, это расчетные показатели, которые будут уточняться при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, указано в документе.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В госпрограмму внесут описание сроков (этапов) выполнения мероприятий и достигаемые цели по годам. Так, например, доступность региональных пассажирских авиаперевозок и их объем с 2019 до 2024 года, как и в действующей версии программы должны вырасти в 1,77 раза. При этом в проекте уточняется, что, в частности, в 2020 году индекс роста региональных перевозок должен составить 1,24, в 2021 году - 1,37, в 2022 году - 1,50, в 2023 году - 1,66.

Транспортная подвижность населения на железнодорожном транспорте должна вырасти с 868,7 пассажирокилометра на одного жителя до 975,8 пассажирокилометра на одного жителя.

Кроме того, в приложении к госпрограмме сведены целевые индикаторы госпрограммы, в том числе включенные в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Проект разработан в целях приведения параметров финансового обеспечения госпрограммы с параметрами федерального бюджета на 2020 год ‎и на плановый период 2021 и 2022 годов. "Модернизация механизма разработки и реализации государственных программ Российской Федерации предусматривает реализацию выделяемых в их составе проектов в соответствии с установленными требованиями по организации проектной деятельности, а также применение соответствующих механизмов управления процессными частями госпрограмм (ведомственными целевыми программами)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

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