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10.02.2020 17:35
Рубрика: Культура

Мировая премьера "Ночи пожирателей рекламы - 2020" пройдет в Москве 17 апреля

"Ночь пожирателей рекламы" - уникальное в своем роде шоу, состоящее из лучших рекламных роликов мира, искусно собранных по законам драматургии, которые демонстрируются на большом экране всю ночь раз в году. Это калейдоскоп ярких, смешных и трогательных идей. Созданная Жаном Мари Бурсико, за четыре десятилетия "Ночь" стала знаковым культурным событием, рассчитанным на самую широкую аудиторию зрителей.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Каждый рекламный ролик, представленный в этом шоу, подтверждает репутацию рекламы, как неотъемлемой части современной культуры. Как и самые первые образцы работ в этом жанре, берущие истоки в Древнем Китае, Египте и Древней Греции, реклама является отражением своего времени. Краткая форма этого вида искусства заставляет авторов рекламы за считанные секунды донести свой замысел до зрителя. Удивить, заинтересовать, запасть в душу и обязательно запомниться. Именно поэтому "Ночь" гарантирует зрителям невероятное по своей насыщенности представление.

Гений Жана Мари Бурсико позволил соткать яркое и содержательное полотно из десятков лучших коротких историй, созданных признанными мастерами этого жанра. Каждый год "Ночь" собирает ценителей этого жанра, черпающих свое вдохновение на лучших примерах рекламы, собранной по всему миру. "Ночь" - это не только источник профессионального вдохновения. Программа этого шоу неизменно интересна каждому зрителю, который неравнодушен к современному искусству.

Программа "Ночи пожирателей рекламы" традиционно разделена на несколько сегментов, за каждым из которых стоит объединяющая их идея, увиденная внимательным взглядом Жана Мари Бурсико. Поп-арт еще в середине XX века доказал зрителю, что он не уступает по своей глубине лучшим объектам искусства своих предшественников. В этом смысле каждый шоу-показ "Ночи" является новым художественным высказыванием. За ним стоят десятки авторов и Мастер, искусно выкладывающий эту уникальную мозаику.

Фото: iStock
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"Ночь", как и всегда, не ограничивается исключительно показом лучших рекламных роликов. В этот раз гостей тоже ждут увлекательные промо-акции, выступление ярких музыкальных коллективов, эксклюзивные коктейли и красочное дефиле. Гостями шоу будут многие герои светской хроники, популярные блогеры, артисты театра и кино, режиссеры и кинопродюсеры.

"Ночь пожирателей рекламы - 2020" утолит жажду новых впечатлений даже у самого взыскательного зрителя. Шоу наполнит яркими эмоциями и станет событием, которое подарит отличное настроение и вдохновение тем, кто, казалось бы, видел уже все. И это закономерно - "Ночь" никогда не перестает удивлять своих гостей.

Премьера новой программы НПР стартует 17 апреля в Москве в КЦ "Октябрь" (ул. Новый Арбат, 24). Об условиях участия можно узнать здесь.

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