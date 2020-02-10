Мишустин потребовал от кабмина не давать необоснованных обещаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал подчиненных к строгой бюджетной дисциплине и не раздавать необоснованных обещаний.

На совещании со своими заместителями председатель правительства напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован. "Это основа стабильности нашей экономики. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов", - подчеркнул он.

Есть у правительства дополнительные средства резервного фонда, предназначенные для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях.

"Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - заявил Мишустин.