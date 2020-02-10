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10.02.2020 10:31
Рубрика: Власть

Мишустин потребовал от кабмина не давать необоснованных обещаний

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал подчиненных к строгой бюджетной дисциплине и не раздавать необоснованных обещаний.
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

На совещании со своими заместителями председатель правительства напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован. "Это основа стабильности нашей экономики. В нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов", - подчеркнул он.

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Есть у правительства дополнительные средства резервного фонда, предназначенные для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях.

"Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий", - заявил Мишустин.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Председатель Правительства Бюджет 2020-2022

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