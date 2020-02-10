Мошенники придумали новый способ похищения денег с банковских карт

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян. О нем пишет газета "Известия". Злоумышленники, как и прежде, используют телефон. А вот слова подбирают другие.

Потенциальной жертве звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет. Затем "заботливые" сотрудники финансового учреждения интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет осуществить операцию. Когда испуганная жертва отвечает, что ничего закрывать не собирается, гражданину предлагают "спасти" средства с помощью перевода на "безопасный счет".

Далее начинается самое интересное, ради чего все это и затевалось. Мошенники просят назвать пришедший на смартфон код или реквизиты банковской карты. Сотрудники кредитных учреждений еще раз напоминают - ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои персональные данные (например, три цифры на обратной стороне карты или срок действия пластика).

Мошенники меняют свою тактику, но главная цель остается прежней - выудить ценную информацию, а потом похитить ваши средства.