Новости

В Приамурье двух сотрудниц Росреестра заподозрили в получении взятки 06:17
Израиль совершил авиаудары по военным объектам ХАМАС 05:55
Мошенники придумали новый способ похищения денег с банковских карт 05:41
В Приморье возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными 04:48
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске 04:47
Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в Китае 04:35
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 04:18
Власти Египта ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях 03:32
На Великобританию обрушился самый мощный за 7 лет ураган 02:57
В США не смогли запустить космический корабль Cygnus с грузом для МКС 02:20
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 871 01:42
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время 01:05
Два человека серьезно пострадали в массовой драке в Подмосковье 00:37
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье 00:25
Посол КНР в США отверг слухи о связи коронавируса с биологическим оружием 09.02.2020
Преступник дважды за день открыл огонь по полицейским в Нью-Йорке 09.02.2020
В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры 09.02.2020
Серебряный отблеск украсил награды белорусских гимнасток 09.02.2020
Наблюдатели из России назвали выборы в Азербайджане "честными и открытыми" 09.02.2020
Ирану не удалось вывести спутник "Зафар" на орбиту 09.02.2020
В Петербурге полиция не нашла насилия в семье после жалобы блогера 09.02.2020
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии 09.02.2020
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч Примеры с "Севильей" 09.02.2020
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми 09.02.2020
В Париже проходит праздник русской литературы 09.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
10.02.2020 05:41
Рубрика: Экономика

Мошенники придумали новый способ похищения денег с банковских карт

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян. О нем пишет газета "Известия". Злоумышленники, как и прежде, используют телефон. А вот слова подбирают другие.

Фото: GettyImages
Интернет-мошенники придумали новые способы обмана пользователей

Потенциальной жертве звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет. Затем "заботливые" сотрудники финансового учреждения интересуются, в каком отделении и когда клиент хочет осуществить операцию. Когда испуганная жертва отвечает, что ничего закрывать не собирается, гражданину предлагают "спасти" средства с помощью перевода на "безопасный счет".

Далее начинается самое интересное, ради чего все это и затевалось. Мошенники просят назвать пришедший на смартфон код или реквизиты банковской карты. Сотрудники кредитных учреждений еще раз напоминают - ни в коем случае не сообщайте незнакомцам свои персональные данные (например, три цифры на обратной стороне карты или срок действия пластика).

Мошенники меняют свою тактику, но главная цель остается прежней - выудить ценную информацию, а потом похитить ваши средства.

Экономика Финансы Банки Происшествия Преступления

Главное сегодня

Церемония вручения кинопремии "Оскар". Онлайн-трансляция
Перевозчик назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске
Способное достроить "Северный поток-2" судно покинуло Приморье
В США не смогли запустить космический корабль Cygnus с грузом для МКС
Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью