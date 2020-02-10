МВД вводит новые справки о судимости, защищенные от подделок

Документ был зарегистрирован в Министерстве юстиции 29 января 2020 года.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, теперь выдача справок о судимости будет осуществляться на бланках нового образца. Она пояснила, что новые справки будут изготавливаться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок - двухстороннюю фоновую защитную сетку на подложке, фоновое изображение герба МВД России и микротекст "МВД России".

Отмечается, что круг органов, требующих от граждан справки о наличии (отсутствии) судимости, постоянно расширяется. "Подобный документ предоставляется в различные организации, в том числе при трудоустройстве на работу в государственные и частные учреждения в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, в военные комиссариаты при оформлении службы по контракту и другие органы", - перечислили в пресс-центре МВД России.

Изображение справки нового образца можно посмотреть на официальном интернет-портале МВД России.

По данным полицейских, в 2019 году за получением справок о судимости обратились более 6 миллионов граждан.

Из изменений еще - положение об обязательном документировании факта выдачи справки в имеющихся журналах, в том числе о лицах ее выдавших и получивших данную справку.

"При этом у граждан остается возможность получить справку в режиме "одного окна" - через многофункциональные центры оказания госуслуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также удаленно - через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" в своем "личном кабинете"", - уточнили в МВД России.

В МВД пояснили, что юридическая значимость справки о судимости в электронной форме и на бумажном носителе одинакова. Кроме того, возможно отправить из "личного кабинета" гражданина справку на адрес электронной почты работодателя. Отмечается, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг реализованы механизмы проверки подлинности электронного документа и действительности его подписи. И данная госуслуга предоставляется МВД бесплатно.

"МВД России планирует в перспективе предоставить работодателю возможность проверки подлинности справки о наличии (отсутствии) судимости посредством специального приложения для считывания QR-кода, установленного в мобильном телефоне. Данный механизм позволит за секунды в режиме реального времени получить из специального реестра МВД достоверную информацию по каждой выданной справке", - заключила Ирина Волк.