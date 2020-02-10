На лайнере в Японии среди новых заболевших коронавирусом россиян нет

Среди новой партии заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess в Японии граждан России нет. Об этом проинформировало посольство РФ в Токио.

Ранее стало известно о еще 60 инфицированных на туристическом судне. Таким образом, на корабле в общей сложности выявлено 130 зараженных коронавирусом.

Лайнер в настоящее время стоит рядом с портовым городом Йокогама на карантине, который должен продлиться до 19 февраля. Не исключено, что японские власти с учетом появления новых заболевших продлят срок действия указанных мероприятий.

Ожидается, что местные специалисты возьмут анализы у всех находящихся на лайнере Diamond Princess пассажиров и членов команды. На борту корабля вместе с экипажем и обслуживающим персоналом находятся около 3,7 тысячи человек.