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10.02.2020 11:13
Рубрика: В мире

На лайнере в Японии среди новых заболевших коронавирусом россиян нет

Текст: Александр Ленин (Токио)

Среди новой партии заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess в Японии граждан России нет. Об этом проинформировало посольство РФ в Токио.

За последние сутки от коронавируса погибли 97 человек

Ранее стало известно о еще 60 инфицированных на туристическом судне. Таким образом, на корабле в общей сложности выявлено 130 зараженных коронавирусом.

Лайнер в настоящее время стоит рядом с портовым городом Йокогама на карантине, который должен продлиться до 19 февраля. Не исключено, что японские власти с учетом появления новых заболевших продлят срок действия указанных мероприятий.

Ожидается, что местные специалисты возьмут анализы у всех находящихся на лайнере Diamond Princess пассажиров и членов команды. На борту корабля вместе с экипажем и обслуживающим персоналом находятся около 3,7 тысячи человек.

В мире Восточная Азия Япония Правительство МИД Распространение коронавируса 2019-nCoV

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