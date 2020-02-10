На Рублевке задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Остановив на Рублево-Успенском шоссе в Москве автомобиль BMW для проверки документов, сотрудники ДПС внезапно попали на водителя, у которого закончилось действие прав. При более детальной проверке оказалось, что 34-летний автолюбитель имеет за плечами 2126 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, нарушитель отказался выйти машины, заблокировав двери. Сотрудникам полиции пришлось разбить стекло передней двери, чтобы вызволить мужчину из автомобиля. Нарушителя доставили в ближайшее отделение полиции, а затем в мировой суд, который принял решение арестовать водителя на семь суток.