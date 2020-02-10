На Великобританию обрушился самый мощный за 7 лет ураган

На Великобританию обрушился ураган "Сиара". Его уже называют самым мощным за последние семь лет. Из-за ливней и шквалистого ветра отменены сотни авиарейсов. Многие железнодорожные компании остановили поезда, сообщает РИА Новости.

В Лондоне закрыты все восемь королевских парков. Тысячи домов в стране остались без света. В прибрежных районах порывы ветра достигают 120 километров в час. СМИ сообщают о вырванных с корнем деревьях и придавленных ими автомобилях.

Многие мосты закрыты для проезда грузовиков. Часть Соединенного Королевства затопило. А в Шотландии и Северной Ирландии ожидается снегопад.

Из-за непогоды 93-летняя королева Великобритании Елизавета II, находящаяся сейчас в Норфолке, отказалась от поездки на воскресную церковную службу.