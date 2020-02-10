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10 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)

Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 34643 и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 6 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Статья 1

Внести в главу 265 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 53, ст. 5023; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 49, ст. 6335; 2014, N 30, ст. 4245; N 48, ст. 6663; 2015, N 29, ст. 4358; 2016, N 14, ст. 1902; N 27, ст. 4176, 4181; N 49, ст. 6844; 2017, N 49, ст. 7307; 2019, N 29, ст. 3843; N 39, ст. 5371, 5375) следующие изменения:

1) в статье 34643:

а) в пункте 2:

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) услуги в области фотографии;";

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;";

подпункт 31 изложить в следующей редакции:

"31) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий;";

подпункт 49 изложить в следующей редакции:

"49) оказание услуг по забою и транспортировке скота;";

подпункт 54 изложить в следующей редакции:

"54) растениеводство, услуги в области растениеводства;";

дополнить подпунктом 64 следующего содержания:

"64) животноводство, услуги в области животноводства.";

б) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) в целях установления размера единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода объединять в одном патенте виды предпринимательской деятельности в области животноводства, в области растениеводства и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях.";

2) в статье 34645:

а) абзац первый пункта 1 после слов "предпринимательской деятельности" дополнить словами "(если иное не предусмотрено подпунктом 5 пункта 8 статьи 34643 настоящего Кодекса)";

б) в подпункте 2 пункта 6 слова "требованию, установленному пунктом 5" заменить словами "требованиям, установленным пунктами 5 и 6".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения.

Президент Российской Федерации В. Путин