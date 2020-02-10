Новости

Российский газ может пойти в Китай через Монголию 15:30
По столице Бориса Пастернака приглашает прогуляться портал "Узнай Москву" 15:30
В Екатеринбурге стоматолог осужден за попытку взорвать свою девушку 15:27
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП с автобусом 15:26
Российский боец ММА Волков может встретиться с Льюисом или Кормье 15:25
Вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" Данилы Козловского 15:25
В ЦОДД предложили снизить скорость движения по Москве до 50 км/ч 15:24
Испанский писатель Карлос Рохас скончался на 92-м году жизни 15:24
В Болгарии почтили память русского дипломата Николая Игнатьева 15:16
За два дня московский стенд в Абу-Даби посетили 4 тысячи человек 15:15
Омичка пожаловалась на грубую работу врачей роддома 15:13
Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов 15:12
Исследование: почему водители Mercedes, BMW и Audi часто хамят 15:11
Контракт на транзит газа с Украиной может быть продлен 15:10
Х Всемирный форум городов: Левкин раскрыл секрет, откуда у Москвы деньги 15:04
Госдума рассмотрит проект о наказании за продажу насвая и снюса 15:02
Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму 15:01
Nissan приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса 14:52
Фигурантам дела о пытках в ярославской колонии продлили арест 14:52
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией 14:51
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 14:50
Hyundai показал первые фото и назвал дату премьеры обновленного Solaris 14:43
Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в Московской электронной школе 14:42
Суд в Сочи обязал снести остров в Черном море 14:38
Зонд Solar Orbiter начал долгий путь к Солнцу 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
10.02.2020 15:12
Рубрика: Общество

Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Алкоголь не должен продаваться в магазинах, расположенных в жилых районах, высказал точку зрения в передаче "Поздняков" на НТВ главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Фото: Reuters/Aly Song
Нарколог: Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя

По его словам, все спиртные напитки должны продаваться в алкомаркетах, которые расположены "где-то на пустыре". Так, по мнению нарколога, удастся уберечь от злоупотребления алкоголем многих людей. Ведь если он не будет продаваться в пешей доступности, то многим просто не захочется специально ехать за ним.

Однако, по словам Брюна, его инициатива не находит поддержки. Есть опасения, что небольшие магазины вообще могут разориться, если перестанут торговать алкоголем. Сегодня, по мнению экспертов, он приносит им до 40 процентов выручки.

Общество Здоровье Проблема алкоголизма

Главное сегодня

В Кремле констатировали отсутствие предметного разговора с Киевом про послов
В Госдуме оценили публикацию о "войне" США с Россией
Песков назвал пагубной санкционную практику
Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт
"Паразиты" добрались до Голливуда
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста