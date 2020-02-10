Нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов

Алкоголь не должен продаваться в магазинах, расположенных в жилых районах, высказал точку зрения в передаче "Поздняков" на НТВ главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, все спиртные напитки должны продаваться в алкомаркетах, которые расположены "где-то на пустыре". Так, по мнению нарколога, удастся уберечь от злоупотребления алкоголем многих людей. Ведь если он не будет продаваться в пешей доступности, то многим просто не захочется специально ехать за ним.

Однако, по словам Брюна, его инициатива не находит поддержки. Есть опасения, что небольшие магазины вообще могут разориться, если перестанут торговать алкоголем. Сегодня, по мнению экспертов, он приносит им до 40 процентов выручки.