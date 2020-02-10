Нарколог рассказал, какая доза спиртного может привести к алкоголизму

50 миллилитров крепкого алкоголя каждый день в течение месяца может привести к алкоголизму, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

В эфире передачи "Поздняков" на НТВ он отметил, что через месяц ежедневного употребления алкоголя печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких любителей спиртных напитков Брюн причисляет к категории "скрытых" или "тихих" алкоголиков.

По его словам, около трети населения в любой популяции злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются при этом ни к наркологам, ни к врачам. Самое печальное, к чему может привести "тихий алкоголизм", - внезапная смерть от остановки сердца. Брюн подчеркивает, что летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить.