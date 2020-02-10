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10.02.2020 23:07
Рубрика: В мире

Мосты против НАТО

Крупнейшие военные маневры пройдут в Европе весной
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
В Америке обеспокоились тем, что в случае конфликта США и России вести военные действия в Восточной Европе странам НАТО будет очень затруднительно. Танковым армадам североатлантического блока могут помешать... мосты, которые совсем не рассчитаны на то, что по ним сможет проехать бронетехника альянса.

С апреля по май 2020 года Североатлантический блок проведет в Европе самые крупные военные учения со времен холодной войны Defender Europe-2020 (Защитник Европы).

В этих маневрах планируется задействовать около 37 тысяч военнослужащих из 18 стран.

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Переброска военнослужащих и техники начнется уже в феврале. Аэропорты Европы примут более 480 танков и боевых машин, 2 тысячи единиц автомобильной техники. Эта армада отправится репетировать "отражение российской агрессии" в Польшу, Эстонию, Литву и Латвию.

Американское сетевое издание Breaking Defense уже изучило варианты возможного "конфликта" между РФ и США и забило тревогу. Практически вся современная западная бронетехника не сможет проехать по мостам, построенным над реками Восточной Европы, в частности Польши. Оказывается, эти инженерные сооружения строились с тем расчетом, чтобы выдержать советские танки.

Инженеры стран Варшавского договора, как выясняется, совсем не рассчитывали, что по мостам должна проезжать западная тяжелая бронетехника - американские танки "Абрамс", британские "Челленджер II", немецкие "Леопард" и французские "Леклерк", которые весят порядка 60 тонн.

Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Breaking Defense отмечает, что США провели большую часть века, сражаясь в пустынях, и совсем не готовы к войне в Европе. "Любая война с Россией велась бы в Восточной Европе, обширной равнине, расколотой реками. Многие из этих рек, например Висла, текут с севера на юг, что вынуждает силы НАТО доставлять подкрепления или отступать по мостам", - говорится в статье. Но вот мосты, как выяснило издание, сильно "подкузьмили" планам НАТО по быстрому развертыванию бронетехники. Ведь практически все они не могут выдержать вес больше 50 тонн.

Оказывается, большая часть советской бронетехники была амфибийной и практически не нуждалась в инженерных сооружениях для того, чтобы форсировать реки, и могла попросту их переплыть.

Большая часть советской бронетехники была амфибийной и практически не нуждалась в инженерных сооружениях, для того чтобы форсировать многочисленные реки Восточной Европы

А для быстрой переброски советских танков мосты строились даже с небольшим запасом прочности. "И хотя инженеры США могут построить мосты под огнем или даже развернуть короткий 11-метровый штурмовой мост за считаные минуты, эти возможности слишком ограничены, чтобы справиться даже с одной крупной восточноевропейской рекой", - сетует американское издание. Журналисты делают неутешительный вывод, "если есть только один мост, который вы используете для достижения своей цели, он становится естественным узлом, где враг может разбить ваши силы по частям, когда вы его пересекаете".

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