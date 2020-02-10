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10.02.2020 20:37
Рубрика: Власть

Дышите, и вас найдут

Новая техника МЧС будет быстрее ездить и научится слышать
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
В этом году МЧС России завершит проект по созданию плавающего пожарно-спасательного транспортного средства и радиолокационного прибора, способного находить людей под завалами по их дыханию. Все работы ведет ведомственный научно-исследовательский институт ВНИИ ГОЧС.
Фото: Пресс-служба ВНИИ ГОЧС МЧС России

О первой разработке, условно названной "ПТС-ПС", известно пока немного, есть лишь чертежи самого вездехода, который будет на гусеничном ходу. По заданию МЧС России, разработчики делают его универсальным, чтобы он смог заменить все ныне существующие аналоги плавающих машин повышенной проходимости.

Фото: МЧС России
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"Впервые для нужд МЧС России создается высокопроходимое пожарно-спасательное транспортное средство, которое сможет работать в зонах чрезвычайных ситуаций, при катастрофических наводнениях и паводках, в условиях сильных разрушений, - заявил начальник института Сергей Диденко. - В настоящее время спасательным подразделениям необходимы примерно 30 таких транспортеров".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе института, создаваемая машина обладает повышенной функциональностью за счет установки крана-манипулятора для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Она также оснащена мощной помпой и укомплектована пожарными рукавами. В отличие от аналогов новая машина обладает большим моторесурсом и дешевле в эксплуатации за счет использования двигателя от "КАМАЗа".

Фото: Пресс-служба ВНИИ ГОЧС МЧС России

Конструкторская документация на опытный образец была завершена в декабре прошлого года. В январе-феврале изготовлены корпус с грузовой платформой и усовершенствованное шасси амфибии. Завершить создание машины планируется до ноября 2020 года. Опытный образец будет передан в Тульский спасательный центр МЧС России. По стоимости серийные образцы будут стоить существенно дешевле аналогов.

Фото: iStock
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Вторая интересная разработка пригодится поисковикам при разборе рухнувших зданий и при поиске туристов, попавших в лавину. Создаваемый мобильный локатор нового типа - также детище Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил ТАСС начальник института Сергей Диденко, комплексы позволят искать человека под снегом на глубине до 5 метров, а пострадавших под завалами можно будет найти по их дыханию и движению.

"Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него. На обследование одного участка площадью до 10 метров потребуется от одной до трех минут", - рассказал Сергей Диденко.

Амфибия нужна МЧС, чтобы доставлять в подтопленные зоны технику и спасательные бригады

Испытания прибора пройдут в Центре по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

Сейчас самым распространенным средством поиска людей под снегом является механический лавинный щуп. Также у спасателей в горах есть поисковые собаки. Но их нюх не всегда выручает, влияют слишком много факторов.

А разрабатываемый комплекс позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ. Аналогов ему в России нет. На его монитор будет выводиться радиоизображение структуры снежного покрова, по которому можно определить, есть ли под ногами у спасателей инородные тела помимо снега.

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