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10.02.2020 19:24
Рубрика: Власть

Семьям ускорят выплаты

Новый порядок получения материнского капитала введут как можно скорее
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8082)
Поправки в бюджет для увеличения расходов на социальную поддержку граждан и семей с детьми правительство рассмотрит на ближайшем заседании в четверг.
Глава правительства Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи. Фото: РИА Новости Глава правительства Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи. Фото: РИА Новости
Глава правительства Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с руководством партии "Единая Россия" - секретарем Генерального совета Андреем Турчаком и главой фракции "единороссов" в Госдуме Сергеем Неверовым. Разговор шел о первоочередных мерах, которые правительству и законодателям необходимо предпринять для исполнения Послания президента. Правительство, заявил его председатель, уже ускорило подготовку соответствующих документов. "На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан", - сообщил он.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Какие квартиры раскупят семьи за счет маткапитала

- Первоочередные меры - это финансирование социальных пособий и выплат материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в Послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием, - заявил премьер.

По словам главы кабинета министров, сейчас важно сконцентрироваться на подготовке поправок в законопроекты, которые находятся на стадии второго чтения. Это сэкономит время на реализацию положений Послания. В частности, речь идет о блоке законов, касающихся выплаты материнского капитала. "Они позволят людям получать маткапитал проще и быстрее: большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, а сроки согласований и проверок существенно сократятся", - рассказал премьер.

- Новый порядок оформления и получения маткапитала необходимо вводить как можно быстрее, чтобы его могли получить семьи, в которых детишки родились уже в этом году, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Голикова: Поправки, упрощающие получение маткапитала, готовы

Необходимые законодательные изменения правительством уже подготовлены. Теперь оно ожидает, что в работу включатся депутаты от "Единой России". На подходе другие поправки в законы, необходимые для решения поставленных главой государства задач: по стимулированию инвестиций, внедрению новых цифровых технологий, защите персональных данных граждан. "Просил бы вас оказать содействие правительству, чтобы необходимые поправки были приняты Госдумой как можно быстрее. Уверен, что наша совместная работа даст ощутимые для людей результаты в ближайшем будущем", - обратился премьер-министр к представителям партии.

Андрей Турчак пообещал, что "ЕР" приложит все усилия, чтобы принять законопроект о маткапитале как можно быстрее. Партия активно взаимодействует с социальным блоком правительства. "Сделаем все, чтобы он как можно быстрее был принят Госдумой, выплаты производились своевременно, и при этом была исключена бюрократия", - заявил секретарь генсовета.

Поправки позволят людям получать маткапитал проще и быстрее, большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид

Сергей Неверов уточнил, что поправки к внесению готовы. "Как только в соответствие с регламентом их рассмотрит комитет, данные поправки будут вынесены на обсуждение Госдумы. Не сомневаюсь, что они будут поддержаны не только фракцией "Единой России", но и всеми другими", - выразил уверенность он. Как рассказал журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, поправка, направленная на реализацию инициативы по расширению программы маткапитала, будет предложена к законопроекту об использовании этих средств для строительства дома на садовом участке, который уже принят в первом чтении. Напомним, в Послании президент предложил продлить программу маткапитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка на сумму 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до 616 тыс. рублей.

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