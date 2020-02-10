Обязательная маркировка молочной продукции может стартовать с 1 декабря

Молочная продукция со сроком годности более одного года может начать маркироваться с 1 декабря 2020 года.

А продукция со сроком годности менее года - с 1 марта 2021 года. Об этом было заявлено на встрече министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с представителями молочной отрасли. При этом оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции.

Отсрочку маркировки на год могут получить фермеры и мелкие производители. Минпромторг также предложил не маркировать товары весом до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. Теперь ведомство намерено более детально обсудить свои инициативы на заседаниях рабочей группы с бизнесом и минсельхозом, который координирует производителей-участников эксперимента маркировки молочной продукции.