Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Новости

Пассажиры рассказали об аварийной посадке самолета в Коми 19:42
В Париже проходит праздник русской литературы 19:40
В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500 19:29
Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана 19:24
Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой 19:22
СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе 18:51
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину 18:39
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев 18:30
Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории 18:27
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело 18:27
Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 18:06
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 18:03
Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским 17:42
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника 17:33
Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan 17:28
За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей 17:24
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском 17:22
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек 17:06
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм" 17:04
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes 17:02
В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов 16:57
Врач объяснила, может ли развиться рак из-за горячего супа 16:48
Дзюба сделал дубль за две минуты в матче с ЦСКА 16:41
Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10 февраля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)

Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Дата подписания 6 февраля 2020 г.
Опубликован 10 февраля 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Внести в статью 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 1, ст. 24, 72; N 27, ст. 4223; 2018, N 31, ст. 4860; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) часть 7 дополнить пунктами 4 - 7 следующего содержания:

"4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы, - в области противодействия коррупции;

5) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, - в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;

6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, - в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности;

7) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной национальной политики, - в области государственной национальной политики Российской Федерации (для государственных и муниципальных служащих).";

2) части 71 и 17 признать утратившими силу.

Президент Российской Федерации В. Путин