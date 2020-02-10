Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. N 9-ФЗ "О внесении изменений в статью 76 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 23 января 2020 года

Одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года

Внести в статью 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 1, ст. 24, 72; N 27, ст. 4223; 2018, N 31, ст. 4860; 2019, N 30, ст. 4134) следующие изменения:

1) часть 7 дополнить пунктами 4 - 7 следующего содержания:

"4) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной гражданской службы, по разработке и организации внедрения и консультативно-методическому обеспечению мер, направленных на предупреждение коррупции в организациях, по контролю за выполнением этих мер, по методическому обеспечению мер, направленных на развитие муниципальной службы, - в области противодействия коррупции;

5) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору за применением контрольно-кассовой техники, - в области оценки соответствия контрольно-кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на обработку фискальных данных) предъявляемым к ним требованиям;

6) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, - в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности;

7) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной национальной политики, - в области государственной национальной политики Российской Федерации (для государственных и муниципальных служащих).";

2) части 71 и 17 признать утратившими силу.

Президент Российской Федерации В. Путин